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Dışişleri Bakanlığı'ndan Özbekistan'a tebrik mesajı

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#Dışişleri Bakanlığı#Özbekistan#Referandum
Dışişleri Bakanlığından Özbekistana tebrik mesajı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 22:34

Dışişleri Bakanlığı, Özbekistan'da gerçekleşen anayasa değişikliği referandumu sonrası tebrik mesajı yayımladı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Özbekistan'da gerçekleşen referandumun huzur ve barış ortamı içinde gerçekleşmesinden duyulan memnuniyet dile getirildi. Yapılan yazılı açıklamada, "​Özbekistan’da 30 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilen anayasa değişikliği referandumunun, huzur ve barış ortamı içerisinde tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Köklü bağlara sahip olduğumuz Özbekistan'ın istikrar ve refahına büyük önem atfediyor, referandum sonuçlarının dost ve kardeş Özbek halkı için hayırlı olmasını diliyoruz. Türkiye, kardeş Özbekistan'daki reform sürecini desteklemeye devam edecektir" ifadeleri kullanıldı. 

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#Dışişleri Bakanlığı#Özbekistan#Referandum

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