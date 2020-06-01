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DHA
Haber Giriş: 01.06.2020 - 19:40,Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'ta camiye yapılan saldırıya kınama

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Dışişleri Bakanlığı'ndan Güney Kıbrıs'ta camiye yapılan saldırıya kınama
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Dışişleri Bakanlığı'nca, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde (GKRY), Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen saldırı kınandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "GKRY Limasol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotof kokteyliyle gerçekleştirilen alçak saldırıyı kınıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarınca sözkonusu saldırıya ilişkin olarak yapılan açıklamaları paylaşıyoruz. İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde Rum Yönetimi bir an önce gereken önlemleri almalı, failleri yakalamalıdır. İslam karşıtlığı kaynaklı söylem ve eylemlerin Kıbrıs meselesine çözüm bulunması yönündeki çabalara katkı sağlamayacağı aşikardır. Bu tür saldırıların sadece Müslümanları hedef almadığı, bütün insanlık için ortak tehdit olduğu unutulmamalıdır."

 

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