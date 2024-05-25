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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: Myanmar'daki çatÄ±ÅŸmalarÄ± büyük bir endiÅŸeyle takip ediyoruz

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±#Myanmar#ÇatÄ±ÅŸma
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±: Myanmardaki Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± bÃ¼yÃ¼k bir endiÅŸeyle takip ediyoruz
OluÅŸturulma Tarihi: MayÄ±s 25, 2024 19:24

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Myanmar'da son aylarda ÅŸiddetlenen Ã§atÄ±ÅŸmalar ve artan sivil can kayÄ±plarÄ±nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir endiÅŸeyle takip edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.Â

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BakanlÄ±ktan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Myanmar'da son aylarda ÅŸiddetlenen Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ± ve artan sivil can kayÄ±plarÄ±nÄ± bÃ¼yÃ¼k endiÅŸeyle takip ediyoruz. Son gÃ¼nlerde, baÅŸta Rohinga MÃ¼slÃ¼manlarÄ± olmak Ã¼zere, Arakan eyaletindeki sivil halka yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±lar ve on binlerce kiÅŸinin yerinden edilmesine yol aÃ§an ihlaller gerÃ§ekleÅŸtiÄŸine dair haberlerden derin Ã¼zÃ¼ntÃ¼ duyuyoruz. Ã‡atÄ±ÅŸan taraflarÄ±, uluslararasÄ± hukuk ve uluslararasÄ± insancÄ±l hukuk kurallarÄ±na uymaya, sivilleri ve sivil altyapÄ±yÄ± korumaya, zorla silah altÄ±na alÄ±mlar dahil, etnik veya dini Ã§atÄ±ÅŸmayÄ± artÄ±racak eylemlerden kaÃ§Ä±nmaya, acil ve kesintisiz insani yardÄ±mÄ± mÃ¼mkÃ¼n kÄ±lacak biÃ§imde bÃ¶lgeye eriÅŸim saÄŸlanmasÄ±na izin vermeye Ã§aÄŸÄ±rÄ±yoruz" denildi.

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#DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±#Myanmar#ÇatÄ±ÅŸma

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