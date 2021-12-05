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Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs'ta camiiye yapılan saldırıyı kınadı

#Dışişleri Bakanlığı#Güney Kıbrıs#Cami
Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrısta camiiye yapılan saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bir camiiye yapılan saldırı kınanarak, "Bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte" denildi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Kesiminde bulunan bir camiiye yönelik kundaklama saldırısı hakkında açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde bulunan Larnaka Büyük Camii'ne yönelik kundaklama saldırısını şiddetli şekilde kınıyoruz. İslam karşıtlığının son örneklerinden birisi olan bu ve benzeri eylemler sadece Müslümanları hedef almamakta, aynı zamanda, insanlığın ortak değerlerini tehdit etmekte; bazı çevrelerin barış içinde birarada yaşama anlayışından ne kadar uzak olduğunu göstermektedir" ifadeleri kaydedildi.

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#Dışişleri Bakanlığı#Güney Kıbrıs#Cami

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