Diş sağlığı omurgayı etkiliyor

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Halk arasında omurga eğriliği olarak bilinen skolyoza sahip olanlarda çene ve diş yapısında da bozukluk görülüyor. Daha önemlisi ise diş tedavisi yaptırıldığında da skolyoz daha hızlı iyileşme kaydediyor. Ergenlik çağındaki gençlerde yüzde 2 -3 oranında skolyoz görülüyor. Ancak skolyoz ile diş yapısındaki bozukluk arasında önemli bir ilişki var. Özellikle ilerlemiş çene kapanma bozukluğu ve diş problemleri olanlarda skolyoz daha sık.

DAHA HIZLI DÜZELİYOR

Romatem Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Hülya Şirzai şu bilgileri veriyor: “Eğer bir çocukta çene ekleminde asimetri, dişlerde çarpıklık varsa, omurgada ağrı, kamburluk, kifoz daha sık görülüyor. Böyle çocuklarda erken skolyozu tanımak için fizik tedavi hekimi ile diş hekiminin ortak çalışması gerekiyor. Bir çalışmada özellikle 705 sağlıklı birey ile skolyozu olan 85 çocuk incelenmiş ve sağlıklı grupta çene problemleri yüzde 8.1 oranında görülürken, skolyozu olan çocuklarda yüzde 25.9 oranında görülmüş. Bu anlamlı bir oran. Bir diğer önemli nokta çene problemi olan çocuklarda ileri derecede skolyoz olması. Yani bu arada ciddi bir ilişki olabileceğini gösteriyor. Özellikle diş hekimleri çocukluk ve ergenlik döneminde biraz ileri evre dediğimiz ikinci evrede çene problemi ve diş kapanma bozukluğu, çapraz kapanma bozukluğu gördüğü zaman hastayı mutlaka fizik tedavi hekimine yönlendirmeli. Aynı zamanda boyun eğriliği olan, yüz asimetrisi olan çocuklarda da omurga kontrol edilmeli. Dişlerdeki sorun çözüldüğünde skolyoz da daha hızlı iyileşiyor.”