Diri fay hatları çıkarılacak

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde salı günü ‘Türkiye Diri Faylarının Paleosismolojik Özelliklerinin Belirlenmesi Araştırma Platformu’nun tanıtım ve imza töreni düzenlendi. Törene,Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Okay Memiş, Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürü Vedat Yanık ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Yücel Yılmaz ve üniversite rektörleri ile araştırmacıları katıldı. Proje ile diri faylar ve fay segmentleri üzerinde paleosismoloji temelli çalışmalar yürütülerek, ‘Türkiye Deprem Tehlike Haritası’ güncellenecek. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal dün yaptığı açıklamada projede 14 yürütücü üniversite, 22 katılımcı üniversiteden 190 araştırmacının görev yapacağını belirtti.

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‘DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK’

Bu çalışma ile tüm hatların taranacağını aktaran Mandal, “Türkiye’nin tüm aktif diri fay hatlarında depremler kaç yılda bir tekrar ediyor, hangi büyüklükte tekrar etme riski var ve depremin riski nasıl olacak? Ona göre şehirlerin, bölgelerin, sanayilerin haritalarının bile gözden geçirilmesi gerekecek. Yapılan çalışma aslında Türkiye için bir tarih. Belki de dünyada örnek olabilecek şekildeki bir çalışma” dedi.

BU ÇALIŞMA İLK OLACAK

- Başkan Mandal, Türkiye’deki 128 fay segmenti üzerinde çalışma yapılacağını vurgulayarak, “AFAD bu süreçte deprem direnci ve bu riskin azaltılmasına yönelik olan sürecin sorumlusu. Dolayısıyla onlar için çok kıymetli bir veri oluşmuş olacak. Bu sürecin en önemli paydaşlarından olan TBB vasıtasıyla yereldeki uygulaması olacak. Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde benim bilgim dahilinde böyle bir çapta, bu genişlikte bir çalışma ilk kez yapılıyor olacak. Türkiye karış karış bu anlamda taranacak, tüm orta ve yüksek büyüklükteki deprem oluşturabilecek diri fay hatları çıkarılacak” dedi.