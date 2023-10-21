Diplomasi trafiği sürüyor

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan İstanbul Vahdettin Köşkü’nde Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile bir araya geldi. İki lider Gazze’de yaşanan insanlık dramını ve insani yardımları konuştu. Görüşmede Türkiye-Libya ilişkileri ve Doğu Akdeniz konusu da gündeme geldi.

GAZZE’DEKİ DRAMI KONUŞTULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Görüşmede İsrail-Filistin çatışmasında giderek daha vahim hale gelen tablo, Gazze’deki masum sivillere karşı İsrail’in sergilediği insan hakları ihlalleri ve çözüm için atılabilecek adımlar ele alındı” denildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, hastanelerin, okulların ve ibadet yerlerinin bombalanmasına Batılı ülkelerin sessizliğinin Gazze’deki ateşi büyüttüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’deki Filistinlilerin yurtlarından göç etmeye zorlanmasının kabul edilemez olduğunu, Türkiye’nin hem barışın sağlanması hem de bir an önce Gazze’ye insani yardım ve sağlık hizmetlerinin ulaştırılması için her türlü gayreti ortaya koymaya devam edeceğini belirtti.