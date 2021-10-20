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Dinamitle patlattılar, kaya parçaları bir kişiyi yaraladı, 2 araca zarar verdi! O anlar kamerada

#Kocaeli#Darıca#Dinamit

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir demir çelik fabrikasına ait arazide yapılan temel kazısında dinamitle patlatma sırasında parçalanan kaya parçaları 2 aracın üzerine düştü, olayda 1 kişi hafif yaralandı. Patlatma çalışmaları sonlandırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bu arada kayanın dinamitle patlatılma anının görüntüleri de çıktı. Görüntülerde basınçla yükselen taşların, yoldan geçen aracın üzerine düştüğü anlar yer aldı.

Dinamitle patlatma sırasında kaya parçaları 2 araca zarar verdi: 1 kişi yaralandıDinamitle patlatma sırasında kaya parçaları 2 araca zarar verdi: 1 kişi yaralandı
Dinamitle patlatma sırasında kaya parçaları 2 araca zarar verdi: 1 kişi yaralandı

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Olay, öğle saatlerinde Darıca ilçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Bir demir çelik fabrikasına ait arsada kurulacak enerji santrali için yapılan temel kazısı sırasında çıkan kayanın dinamitle patlatılmasına karar verildi. İzin alınarak patlatmanın yapılacağı sırada caddenin ulaşıma kapatılması istendi.

Patlatma sırasında kayadan kopan parçalar etrafa saçıldı. Bazı parçalar arazinin altından geçen caddeye ve 2 aracın üzerine düştü. Bu sırada aracında bulunan Hüseyin D., hava yastıklarının açılması sonucu hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibi, Hüseyin D.'yi sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürdü.

Patlatma çalışmaları sonlandırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Dinamitle patlattılar, kaya parçaları bir kişiyi yaraladı, 2 araca zarar verdi O anlar kamerada

PATLATMA ANI KAMERADA

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Kayanın dinamitle patlatılma anının, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Bölgeye yakın akaryakıt istasyonundaki sürücünün, patlatılma bilgisinin verilmesi üzerine cep telefonuyla kayda girdiği görüntülerde basınçla yükselen taşların, yoldan geçen aracın üzerine düştüğü anlar yer aldı.

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