Dilan Polat soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıktı: Kayınpederinin villasının bahçesini kazıp delil aradılar

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Dilan Polat soruşturmasında her geçen gün yeni detaylar ortaya çıkıyor. Kanal D Haber'in haberine göre Dilan Polat'ın şirketlerine baskın yapıldığı anda savcılığı da çok önemli bir ihbar ulaştı. O ihbarda Polat ailesinin şirketlerdeki bazı evrakları apar topar kaçırdığı iddia edildi. İhbarcı adres de gösterdi. Evrakların Dilan Polat'ın kayınpederinin evine götürüldüğünü söyledi.

VİLLANIN BAHÇESİ KAZILDI

Savcı talimatı verdi, polis de soluğu Dilan Polat'ın kayınpederinin yaşadığı villada aldı. O villa da Sancaktepe'deki bir sitenin içerisinde yer alıyor. Kaçakçılık ekipleri arama kararını gösterip Sezgin Polat'ın villasına girdi. Polisler önce evin içinde bir arama yaptı ama herhangi bir delile rastlanmadı. Ekipler bu seferde savcının izni ile kaçırıldığı iddia edilen evrakları bulmak için villanın bahçesinde kazı çalışmasına başladı. Fakat polis hiçbir bulguya rastlamadı.

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Dilan Polat eşi Engin Polat'la birlikte sosyal medyadan bir açıklama yaparak "Aşırılıklarımız, şımarıklıklarımız ve gösterişlerimiz olmuştur. Haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik" dedi. Açıklamanın devamında Polat, "Tüm banka hesaplarımıza tedbir konuldu. Bu süreç daha fazla devam ederse devletimizin vergi geliri olarak uğrayacağı zarar, soruşturmadan elde edilecek menfaatten katbekat fazla olacaktır" ifadelerini kullandı.