Polat çiftinin iddiası... ‘Devlet daha fazla zarara uğrayacak’

Haberin Devamı

Çeşitli dünyevi nedenlerden kaynaklı aşırılıkları, şımarıklıkları, gösterişleri ve düşüncesizlikleri olduğunu ifade eden Polat çifti, “Zaman zaman çeşitli insani zaaflar nedeniyle haddimizi aştığımızı bu süreçte daha iyi idrak ettik” açıklamasını yaptı. Çift MASAK raporuna göre haklarında vergi sorumluluğu dışında karapara, yasadışı bahis vb. gibi suçlama, tespit ve delil olmadığını ifade edip şöyle dedi: “Yargı makamlarımızın eli altındaki istatistiklere bakmasını, başlangıçla sonuç arasındaki farkı değerlendirmelerini arz etmekteyiz. Ticaret serbestisi Anayasal bir haktır. Kişinin ticaretini yaptığı yöntem suç olmadıkça, istediği ticareti yapması serbesttir. Bilin ki dostlar ne ihaleye fesat karıştırmakla ne rüşvetle ne de herhangi bir değere ihanet etmekle suçlanmıyoruz. Her şey ortaya çıkacak ve biz daha basiretli daha bir tecrübeli olarak binlerce insana istihdam ve ülkemize artı değer sağlamaya devam edeceğiz.”