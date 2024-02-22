Dilan-Engin Polat çiftine bir kötü haber daha! Komşu kavgasında istenen ceza belli oldu

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“Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından soruşturma başlatılan ve 5 Kasım’da tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz yıl Engin Polat için çiftin Çekmeköy’deki evinde doğum günü partisi düzenlenmişti. Otopark, partiye katılan misafirlerin araçlarıyla doldu. İddiaya göre akşam saatlerinde eve gelen komşuları, araçlarını Sıla Doğu’nun aracının arkasına park etti. Bir süre sonra Polat Ailesi’nin evindeki partiye katılanlardan birinin çocuğu rahatsızlandı. Çocuğu hastaneye götürmek için evden çıkan Dilan- Engin Polat çifti ve yakınları Sıla Doğu’nun aracının önüne park eden komşularıyla konuşmak ve araçlarını çekmesini söylemek için dışarı çıktı.

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TEHDİT, DARP...

İddiaya göre Dilan Polat, evinden çıkan komşusuna hakaret etmeye başlamıştı. İddiaya göre güvenlik kamerasının görmediği bir noktada Engin Polat da komşusunu darbetmişti. Engin Polat daha sonra evine girdiği komşusuna tehdit ve küfürler etti. Çocuklarıyla büyük panik yaşayan komşunun eşi, KADES uygulamasından polis ekiplerini çağırmıştı.

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KOMŞU KAVGASINDA POLAT ÇİFTİ İÇİN İSTENEN CEZA BELLİ OLDU

CNN TÜRK İstanbul Haber Müdürü Nihat Uludağ soruşturmada detayları aktardı. Nihat Uludağ olayla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Polat çiftine yeni bir dava daha gözüktü. Bir park kavgası nedeniyle Çekmeköy’deki konaklarında komşusu ile kavga ettikleri ve ayrı bir soruşturma daha yürüdüğü tespit edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı dün iddianameyi hazırladı. İddianamede Dilan Polat’a hakaret , yaralama birden fazla kişiye tehdit suçlarından 8 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. Engin Polat’a ise 3 ayrı suçun yanında konut dokunulmazlığını ihlal suçundan 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası talep edildi. İddianame kabul edildiği takdirde yeniden mahkeme huzuruna çıkacaklar.