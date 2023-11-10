'Dilan-Engin Polat' dosyasında yeni skandal! Görüntülere Kanal D ulaştı: Komşusunun evini basıp, polisleri eve almamışlar

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"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından tutuklanan Engin ve Dilan Polat çiftine dair yeni bir skandal ortaya çıktı.

KAMERANIN GÖRMEDİĞİ YERDE YUMRUK ATTI

Polat çiftinin, tutuklanmadan önce İstanbul Çekmeköy'de yaşadıkları lüks sitede komşularının kabusu oldukları konuşuluyordu. Çiftin, park yeri için komşularına saldırdığına ilişkin görüntülere Kanal D Haber ulaştı. Görüntülerde Dilan Polat'ın komşusuna tekme savurduğu görüldü. Engin Polat ise güvenlik kamerasının kadrajından çıkıp komşusunun gözüne yumruk attı. Daha sonra Engin Polat'ın komşusunun evine koşarak girdiği görülüyor.

POLİSE İFADE VERMEDİLER

O sırada komşusunun eşi KADES uygulamasından polis çağırdı. Engin ve Dilan Polat çifti, ifade vermeyip polisi gönderdikleri de ortaya çıktı. Çift, iş yerlerinin Ataşehir'de olduğunu ve Ataşehir Emniyeti'ne vereceklerini söylediği öğrenildi.