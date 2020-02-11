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Gündem
AA
Haber Giriş: 11.02.2020 - 16:04,Son Güncelleme:/

Dikkat! Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e sağanak ve kar uyarısı

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Dikkat! Meteorolojiden Doğu Karadeniz'e sağanak ve kar uyarısı

Doğu Karadeniz'de yarından itibaren orta kuvvette ve yer yer kuvvetli sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre, Doğu Karadeniz'de yarından itibaren görülecek sağanak ve yüksek kesimlerdeki karla karışık yağmur ve karın perşembe akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in yüksek kesimlerinde kar ile kıyı kesimlerde yağmur ve kar erimelerinin oluşturabileceği su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

 

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