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Dijital terör devletleri tehdit ediyor

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dijital Terör#Dijital Zorbalar
Dijital terör devletleri tehdit ediyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2022 07:00

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Dijital zorbalar, çocuklar başta olmak üzere toplumun korumasız kesimlerini tehdit ederken, dijital faşizm, demokrasi ve özgürlüklere, dijital terör ise doğrudan devletin güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor” uyarısı yaptı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İletişim Başkanlığı’nın düzenlediği 2. Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi’ne gönderdiği video mesajda özetle şunları söyledi: “Dijitalleşmeyle birlikte iletişim araçlarımızda ve haber kaynaklarımızda büyük dönüşümler gerçekleşiyor. Elbette her yenilik gibi iletişim alanında yaşanan bu değişimde beraberinde fırsatların yanında çeşitli riskleri getiriyor. Bilhassa sosyal medyanın günlük hayatımızda artan etkisi sebebiyle daha önce karşılaşmadığımız sorunlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz.

ÖNE ÇIKAN İKİ MEYDAN OKUMA

Bilgi kirliliği ve dezenformasyon, içinde bulunduğumuz dönemin en fazla öne çıkan iki meydan okumasıdır. Türkiye ile birlikte dünyanın pek çok ülkesinde yalan, iftira, çarpıtılmış haberler, sayısız insanın hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Dijital zorbalar, çocuklar başta olmak üzere toplumun korumasız kesimlerini tehdit ederken dijital faşizm, demokrasi ve özgürlüklere, dijital terör ise doğrudan devletin güvenliğine yönelik tehdit oluşturuyor. Devletler arası gerilim ve rekabette de dijital mecraların büyük psikolojik harekât unsuru olarak daha sık kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Türkiye gerek stratejik konumu, gerek izlediği özgün politikalar, gerekse bölgesel ve küresel meselelerde sergilediği ilkeli duruş nedeniyle dünyada üretilmiş ve maksatlı yalan habere en fazla maruz kalan ülkelerden biridir. DEAŞ, FETÖ ve PKK başta olmak üzere eli kanlı terör örgütlerine karşı yürüttüğümüz haklı mücadele sırasında yaşanan iki yüzlülükler bu çarpıcı gerçeği defalarca ortaya koymuştur.

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Son olarak İstiklal Caddesi’ndeki terör eylemi sonrasında şahit olduğumuz kimi uluslararası basın kuruluşunun haber dili adeta faillerin ekmeğine yağ sürmüştür. İnsanların haber alma hakkını her şeyin üstünde tutan hakikat odaklı yeni bir iletişim anlayışına ihtiyacımız var.

TÜRKİYE İLETİŞİM MODELİ

Türkiye İletişim Modeli bu işte arayışımızın ürünüdür. Bu modelin gayesi, hakikat dairesi içerisinde demokrasi ve uluslararası hukuktan güç alan bir iletişim anlayışını hem savunmak hem de uygulamada tesis etmektir. Nitekim, ekim ayında vatandaşlarımızın doğru ve tarafsız haber alma özgürlüğünü garanti eden adımlar attık. Yaşadığımız her hadiseyle, zamanlıca attığımız bu adımın ne kadar yerinde ve isabetli olduğuna şahitlik ediyoruz.”

 

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#Cumhurbaşkanı Erdoğan#Dijital Terör#Dijital Zorbalar

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