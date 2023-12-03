Dijital telif düzenlemesi için dikkat çeken açıklama! Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Ergün Fransa'yı işaret etti: 'Google kabul etmek zorunda'

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Kanada, Avustralya ve AB ülkelerinde 300’den fazla medya kuruluşu ile Dijital Telif Yasası kapsamında sorun yaşayan Google, ülkelerle tek tek anlaşmaya devam ediyor. Son yapılan anlaşmaya göre Google, Kanada'da her yıl dijital yayıncılar için yaklaşık 74 milyon dolar ödeme yapacak.

Posta Gazetesi'nden Ömer Faruk Ekinci'nin haberine göre, Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat, internet kullanıcılarının internet sitesi yerine arama motorundan habere ulaştığı için medya kuruluşlarının zarar gördüğünü söyleyerek, “Başta AB ülkeleri ve Kanada olmak üzere, ilgili ülkelerde bu konuyla alakalı düzenlemeler yapıldıktan sonra Google’a gidildi. Google, bu yasaların etrafından dolanmayı başaramayınca ülkelerle anlaşmaya varmak zorunda kaldı” ifadelerini kullandı.

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'İDARİ PARA CEZALARI GÜNDEME GELİR'

Ergün, söz konusu düzenlemenin Türkiye içerisinde üretilmiş bir haberin Google veya uluslararası başka bir arama motoru tarafından telif ödenmeksizin kullanılmasını engellemeye yönelik bir düzenleme olacağına dikkat çekti. Düzenlemenin, haberin oluşturulması ve teşviki gibi konularda haber merkezlerine yardımcı olacağını belirten Ergün, üretilen haberlerin dijital ortamda da karşılığının alındığının görüleceğini söyledi.

Yapılacak düzenleme ile Google’ın AB ülkeleri ve anlaşmaya varan diğer ülkelerde olduğu gibi masaya oturmak zorunda bırakılması gerektiğini söyleyen Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Avukat Kürşat Ergün, “Türkiye, telif meselelerini bugüne kadar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile çözmeye çalışıyordu. Bu yasanın eski kalması sebebiyle dijitale uygun olmadığı ve yetersiz kaldığı ortaya çıktı” şeklinde konuştu. Ergün, Google ile bir anlaşmaya varılamaması halinde ise idari para cezalarının gündeme gelebileceğini belirtti.

DİJİTAL TELİF YASASINDA FRANSA ÖRNEĞİ

İdari para cezalarına bir örnek olarak Fransa’yı işaret eden avukat Ergün, “Google, Fransa’da 500 milyon euro gibi bir bedel ödememek adına anlaşmayı kabul etmek zorunda kaldı” ifadelerini kullandı. Ergün, “Anlaşmaya varmadan bu içeriklerin kullanılmaya devam ettiği durumda ödenecek ceza, anlaşma miktarından çok fazla olacağından anlaşmanın diğer ülkelerle olduğu gibi ortak bir noktada buluşularak kabul edileceğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.