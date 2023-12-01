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Google Kanada ile dijital telifte anlaştı... ‘Dijital telif kırmızı çizgimiz’

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#Kanada#Google#Hüseyin Yayman
Google Kanada ile dijital telifte anlaştı... ‘Dijital telif kırmızı çizgimiz’
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2023 07:00

GOOGLE, dijital yayıncılar için telif ödenmesine ilişkin Kanada ile anlaşmaya vardı. Haberi Kanada Kültürel Miras Bakanı Pascale St-Onge duyurdu.

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Ülkede çevrimiçi haberler yasası için çalışma başlatıldı. Bu karar ile Google, Kanada’ya her yıl 74 milyon dolarlık ödeme yapmayı kabul etmiş oldu. Kararın diğer ülkelerde de uygulanması bekleniyor.

Konuyu Hürriyet’e değerlendiren TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman, “Telif hakları, Komisyonumuzun kırmızı çizgisi. Başta gazete ve televizyoncular olmak üzere, fikir eseri sahiplerinin haklarını alması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

Google Kanada ile dijital telifte anlaştı... ‘Dijital telif kırmızı çizgimiz’
Hüseyin Yayman

‘GOOGLE’I GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDIK’

AK Parti Hayat Milletvekili Yayman, dijital telif konusunu çok önemsediklerini belirterek şu değerlendirmeyi yaptı:

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“Bu konuda maalesef bir düzenleme eksikliği var. Google ile görüşmelerimiz devam ediyor. TBMM’ye çağırdık dinledik. Yeni dönemde en önemli gündem konularımızdan biri dijital telif yasasının hazırlanması. Kültür ve Turizm Bakalığı, Anadolu Ajansı ve hem de Google temsilcileriyle görüşme içerisindeyiz. Telif hakları kanunumuz eskimiştir. Üzerinden 70 yıl geçmiş olan bir kanundan bahsediyoruz. Bunun yeniden düzenlenmesi konusunda toplumsal bir ihtiyaç var. Bu konuda emek üreten, içerik üreten insanların ihtiyaçları var. Biz TBMM Dijital Mecralar Komisyonu olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Haberi, bilgiyi veya eseri üreten kaynak ile bunu ücret ödemeden kullanan ve çoğaltan ulusaşırı dijital platformlar arasında yeni bir sözleşme yapılmalıdır. Bu sözleşmenin adı dijital telif yasasıdır. Politik tavrımız nettir; Almanya’da, Fransa’da, İngiltere’de, Avusturya’da, Amerika’da ne varsa Türkiye’de de bu olmalıdır.”

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#Kanada#Google#Hüseyin Yayman

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