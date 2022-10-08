Dijital çağda çocukları zararlı içerikten koruma yolları

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Dijitalleşen dünya, sayısı artan platformlar ve kontrolsüz içerikler çocuk gelişimini tehdit ediyor. Hürriyet’e konuşan uzmanlar, çocukları zararlı içerikten koruma yolları ve mahremiyet bilincinin oluşturulmasıyla ilgili ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

İLETİŞİME AÇIK OLUN

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz (Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı):

“Hem okul öncesi hem de ilkokulda verilecek eğitimlerle çocukları önceden ergenliğe hazırlamak gerek. Çevreden kulaktan dolma bilgilerle bu gelişimi yaşamaları çok tehlikeli. Bu yüzden ailenin iletişime açık olması gerekiyor. Ergenlikte değişimin olacağını çocuğa önceden anlatılabilmeli. Cinsellik tabu olarak görülmeden konuşulabilmeli. Bu bağlamda çizgi film karakterlerinin kadınsı veya erkeksi özelliklerinin sunulduğu içeriklerde, çocukların ebeveyn denetiminde olması gerekiyor. Veliler, devlet tarafından verilen aile ve anne baba eğitimlerine katılabilir. Korkutmadan, paniğe kapılmadan, baskılamadan olacakları anlatmak gerekiyor ki çocuk denetimsiz içeriklerden yanlış bilgiler edinmesin.”

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EKRAN EĞİTİMİ VERİN

Prof. Dr. Tolga Kara (Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi):

“Günümüzün yeni medya araçları, etkileşimi kitlesel bir süreçten bireysel bir sürece dönüştürdü. Buradaki can alıcı nokta artık aktarılmak istenen mesajın geniş kitleler için kurgulanmasından çok, doğrudan kullanıcı bireyin kendisine hitap edecek biçimde kişiselleştirilerek tasarlanması. Yapılan araştırmalar kullanıcıların bu içeriklerden yüksek oranda etkilendiklerini ortaya koyuyor. Özellikle çocukların ve gençlerin ekranda gördükleriyle bir aidiyet ilişkisi kurması, örnek alması, taklit etmesi, öykünmesi yetişkinlere göre çok daha hızlı gerçekleşiyor. Bu yüzden de yeni medya okuryazarlığı gibi kavramlar önemli. Çocuklarda ve gençlerde bir bilinç oluşturmak ve bu platformların algoritma işleyişi hakkında onları eğitmek, içeriklerin zararlı etkilerinden koruyabilmek açısından önemli.”

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EBEVEYNLER ROL MODEL OLMALI

Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez (ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Öğretim Üyesi):



“Yaş sınırlamalarının ve içerik seçimlerinin kültüre uyumlu olarak, ebeveyne ve çocuğa bağlı olarak düzenlenmesi gerekir. Dijital platformda yer alan içeriğin çocuğa uygun olup olmadığına anne-baba izleyerek karar vermeli. Ayrıca çocuklar ve gençler, okul dahil olmak üzere birçok kaynaktan yalan ya da kötü sözler veya cinsellikle ilgili yanlış davranışlar öğrenebilir. Önemli olan bu durumu ailenin fark etmesi ve evde çocuğa rol model olmasıdır.”