DiCaprio ile gündeme geldi... Yaş farkı aşk için bir sorun mu?

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Leonardo DiCaprio yaşlanabilir ama kız arkadaşları sonsuza dek genç kalacak… En azından yıllar içinde birlikte olduğu kişilerin yaşlarını gösteren yeni bir grafik bunu gösteriyor. 47 yaşındaki DiCaprio 25 yaşın üzerinde hiçbir kadınla sevgili olmadı ve kız arkadaşlarının yaş ortalaması ise sadece 22,9.



Grafik: Harun Elibol

Bu nedenle DiCaprio’nun 25 yaşına bastıktan sadece bir ay sonra, beş yıldır birlikte olduğu kız arkadaşı Camila Morrone’den ayrılması dünya basınının gündemine oturdu. Ünlü aktörün flört geçmişini detaylandıran grafiğe gelen tepkiler oldukça karışık. Kimi DiCaprio’nun söz konusu alışkanlığını normal karşılarken, bazıları ise kendi yaşına daha yakın birilerini bulması gerektiğini düşünüyor. DiCaprio'nun 25 yaş takıntısı bir tarafa, sevgililer arasındaki yaş farklarının toplumda tabu olması da tartışılmaya başlandı.

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Fotoğraf: Instagram / Şimdilerde 22 yaşındaki Ukraynalı model Maria Beregova ile yeni bir birlikteliğe yelken açan DiCaprio için, sosyal medyada 'İlişkilerinin sadece üç yılı var' yorumları yapılıyor.

Klinik Psikolog Beril Pabuççuer Ceylan ve Klinik Psikolog Berkay Ateş ile ilişkilerdeki yaş farklarının ve buna gelen tepkilerin nedenlerini masaya yatırdık.

'ÇÜNKÜ MUTSUZ İNSAN SAYISI ÇOK FAZLA'

Ceylan, “Mutsuz ve memnuniyetsiz insan sayısı, mutlulardan çok daha fazla. Kendilerindeki kusurların farkında ve her daim bilincinde olan insan bunlarla mücadele etmek adına başkalarının kusurlarına ya da başkalarında kusur aramaya daha meyilli oluyor. Yargılanmaktansa yargılamak, eleştirilmektense eleştirmek çok daha güçlü ve keyifli hissettiren bir durum” ifadelerini kullandı.

İnsanların tabu ve kuralları çok sorgulamamaya meyilli olduğunu belirten Ateş, “Düşünmeye zaman ayırmadan kestirme biçimde nasıl yaşanması gerektiğine dair yolların ne olduğunu küçük yaştan itibaren öğreniyoruz” dedi.

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“Yani insanlar ‘neden ilişkide yaş farkı açık olmamalı?’ diye soru sorup durumu tüm yönleriyle ayrıntılı biçimde ele almak yerine daha önceden onaylanmış olanı, peşinden gitmesi kolay olan fikri benimseme eğiliminde oluyor. Bununla beraber, kendi hayatlarında yeterince mutlu olamayan insanlar başka insanların mutluluğundan haz etmiyor olabilir. Mutlu ilişkiler, insanların mutsuzluklarına ayna tutuyor olabilir. Bu nedenle kendi mutsuzluğu ile yüzleşen insanlar sebepsizce mutlu olan birilerini yargılayabilirler.”

‘BU TAKINTI ÇOK ŞAŞIRTICI DEĞİL’

Leonardo Di Caprio’nun Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) hastası olduğunun sık sık yazıldığını ve bu sebeple böyle bir takıntı geliştirmesinin çok şaşırtıcı olmadığını ifade eden Ceylan, “Takıntılı bireylerin zihinsel dünyalarında onlara göre işlevsel düşünce sistemleri ve o konuya ilişkin geliştirdikleri inançları vardır. Yani DiCaprio bir şekilde 25 yaşın üstündeki kadınlarla olmamaya ilişkin bir inanç sistemi olabilir. Ancak bu şekilde kendi reklamını da sürdürüyor olabilir” dedi.

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Leonardo DiCaprio, çocukluk yıllarının büyük bir bölümünde OKB ile savaşmış ve tam geçti derken bu takıntı hastalığı yeniden kendini göstermişti. Ünlü aktör takıntı hastalığının bazen onu çıldırttığını bir röportajında belirtmişti.

NEDEN KENDİLERİNDEN KÜÇÜK/BÜYÜK KİŞİLERİ SEÇİYORLAR?

İnsanların kendilerinden küçük kişilerle olmasının pek çok nedeni olabileceğini söyleyen Ceylan, bunları şöyle açıkladı:

“Kendini her daim genç hissetme, sağlıklı olduğunu hissetme ve kanıtlama, dikkat çekme, takdir edilme, hayranlık duyulma, ünlü kişiler açısından gündemde kalma ve reklam, sağlıklıyım mesajı verme, içinde hissettiği değersizlik duygusunu daha dikkat çekici bir şeyle kapatma, kendini daha güçlü hissetme, kontrolü elde tutma, saygı duyulma ihtiyacının karşılanması gibi birçok sebebi olabilir.”

Ateş ise her bir insanın kendinden yaşça çok büyük veya küçük partner tercih etme sebebinin birbirinden farklı olabileceğini belirterek, “Bunun altında kişinin yaşlanıyor olmasına yönelik geliştirilen bir kabullenememe veya inkâr durumu yatıyor olabilirken, gerçek aşkın kendisi de olabilir. Konuyu evrimsel olarak da ele alabiliriz. Çok uzun yıllardır çoğalmaya ve hayatta kalmaya programlanmış canlılarız. Partner seçimlerinde bilinçli olarak karar vermediğimiz bazı dürtüler ve hormonlar rol oynar. Bunlardan bir tanesi de partnerin doğurganlık ve üreme fonksiyonlarındaki sağlıklılık hali olabilir” ifadelerini kullandı.

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CİNSELLİK ÖNEMLİ BİR FAKTÖR

Erkeklerin genç kadınlarla olma arzusu genelde daha sık irdelenirken, kadınların daha genç erkeklerle birlikte olma isteğini sorduğumuz uzmanlar, benzer sebeplerin altını çizdi.

Ateş, “Nasıl ki bir kadının bir erkekle beraber olma isteği ne olabilir sorusunun akla gelen ilk cevabı sevgi olabiliyorsa, yaş farkında da bu cevap geçerli olabilir. Bunun dışında, gençlik enerjisine sahip olma hissi, daha sosyal, daha enerjik ve daha heyecanlı bir yaşam tarzı içine girme isteği olabilir” ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte cinsellik faktörüne dikkat çeken Ceylan, “Cinsel hayatı aktif olan kadınların yaşıtı erkeklerde yaşadığı cinsel sorunları gençlerle yaşamaması, hatta istekli olmasının eleştirilmeyip, takdir ediliyor olması en önemli sebeplerden biri olabilir” dedi.

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NEDEN KADINLAR DAHA ÇOK YADIRGANIYOR?

Kadınları yargılama konusunun uzun yıllardır üzerinde durulan ve hakkında birçok mücadelenin de olduğu kangren olmuş bir konu olduğunu söyleyen Ateş, “Genç kadınla birlikte olan bir erkektense, genç erkekle beraber olan bir kadın daha fazla yargılanabilir. Bunda toplumsal alışılagelmişlik de söz konusu. Haliyle bu durumun tam tersi insanlar için anormal olarak değerlendiriliyor” açıklamalarında bulundu.

Bunun geçmişten gelen geleneksel bir düşünce tarzı ve geleneklerin devamı olduğunu belirten Ceylan, “Sadece bizim toplumumuza özgü değil dünyada da algı bu şekilde gelişmiş. Doğurma yaşı kadınlarda önemli ve birden fazla doğum yapabilecek kadın için ise yaşın genç olması daha iyi kabul ediliyor. Tüm bu etkilere baktığımızda kadının yaşı erkeğinkinden küçük olması olası ve normal kabul ediliyor. Diğeri ise anormal sayılıyor” dedi.