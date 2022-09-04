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Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu?

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#Lidya Özdemiroğlu#Attila Özdemiroğlu#Hepgül Hepbir
Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 04, 2022 11:11

Attila Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu'na 31 yaş büyük sevgilisi sorulunca...

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BENİM İÇİN YAŞ ÖNEMLİ DEĞİL!

Merhum sanatçı Attila Özdemiroğlu’nun kızı Lidya Özdemiroğlu (26) önceki gün Maslak’taydı.

Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Özdemiroğlu, kendisinden yaşça büyük sevgilisiyle ilişkisi hakkında konuştu.

Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu

2 yıldır beraber olduklarını dile getiren Özdemiroğlu, “İlişkimizin 5’inci gününde annemle (Hepgül Hepbir) tanıştı. Annemle babam arasında da 31 yaş vardı. Benim için yaş önemli değil. İki insanın iyi vakit geçirmesi önemli” dedi. (Sayit DURMAZ)

AŞKIN YAŞI YOK!

İlişkilerinizde yaş farkını önemsiyor musunuz? Yoksa "aşkın yaşı yok" diyenlerden misiniz? Sizi bilmiyoruz ama, söz konusu aşk olduğunda birçok ünlü yaş farkını önemsemiyor. İşte aralarında yaş farkı olan ünlü çiftler...

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SİNEM KOBAL – KENAN İMİRZALIOĞLU

Kenan İmirzalıoğlu 18 Haziran 1974 doğumlu (48 yaşında), eşi Sinem Kobal 14 Ağustos 1987 doğumlu (35 yaşında). Aralarında 13 yaş farkı var.

Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu

BAŞAK DİZER - KIVANÇ TATLITUĞ

Geçtiğimiz aylarda oğulları Kurt Efe'yi kucağına alan Tatlıtuğ çiftinin arasındaki yaş farkı da sık sık gündeme geliyor. Başak Dizer eşinden 7 yaş büyük.

Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu

TARKAN – PINAR TEVETOĞLU

Tarkan Tevetoğlu 17 Ekim 1972 doğumlu (50 yaşında), eşi Pınar Tevetoğlu 1986 doğumlu. Aralarında 14 yaş farkı var.

Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu

KADİR DOĞULU – NESLİHAN ATAGÜL

Kadir Doğulu 19 Nisan 1982 doğumlu (40 yaşında), eşi Neslihan Atagül Doğulu 20 Ağustos 1992 doğumlu (30 yaşında). Aralarında 10 yaş fark var.

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Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu

İREM SAK – FUKAN KORKMAZ

İrem Sak (36),Furkan Korkmaz (25) kendinden 11 yaş küçük basketbolcuyla aşk yaşamaya başladı. Çiftin mutlu beraberlikleri sürüyor.

Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu

ÖZCAN DENİZ - SAMAR DADGAR

Ünlü sanatçı Özcan Deniz, bir süredir birlikte olduğu İranlı modacı Samar Dadgar'a aşkını ilan etti. Özcan Deniz 50 Samar Dadgar ise 27 yaşında!

Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu

NİHAL YALÇIN - BERKER GÜVEN

Yalan Dünya dizisiyle geniş kitlelere ulaşan Nihal Yalçın, oyuncu Berker Güven ile aşk yaşıyor. Çiftin arasında 14 yaş fark var.

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Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu

SEDA SAYAN – ÇAĞLAR ÖKTEN

Seda Sayan'ın Çağlar Ökten ile olan evliliği magazin dünyasını uzun bir süre meşgul etti. Şarkıcı Seda Sayan ile kendisinden 25 yaş küçük meslektaşı Çağlar Ökten, sürpriz bir şekilde nikah masasına oturdu.

Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu

BANU ALKAN – KEMAL YILDIZ

1961 doğumlu olduğunu söyleyen Banu Alkan 61 yaşında. Nişanlısı Kemal Yıldız 44 yaşında. Çiftin aralarında 17 yaş farkı bulunuyor.

Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu

GUPSE ÖZAY – BARIŞ ARDUÇ

Barış Arduç'la film setinde tanışan ve daha sonra nikah masasına oturan Gupse Özay eşinden 4 yaş büyük. Şimdilerde çocuk heyecanı yaşayan mutlu çift bebeklerine kavuşmak için gün sayıyor.

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Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu

PINAR ALTUĞ – YAĞMUR ATACAN

Yağmur Atacan'la arasındaki yaş farkı çok konuşulan Pınar Altuğ mutlu bir evlilik sürdürüyor. Pınar Altuğ 48, Yağmur Atacan 40 yaşında.

Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu

KİBARİYE - ALİ KÜÇÜKBALÇIK

42 yaşında olan Ali Küçükbalçık ve Kibariye arasında 21 yaş fark var. Kibariye 63 yaşında.

Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu

HANDE ATAİZİ - DİNÇ AYDOĞDU

49 yaşında olan Hande Ataizi kendisinden 20 yaş küçük sevgilisi Dinç Aydoğdu ile uzun süredir beraber. İkilinin evlenmeyi planladığı konuşuluyor.

Ünlü sanatçının kızı 31 yaş büyük sevgilisiyle görüntülenmişti... Annesinin tepkisi ne oldu

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IŞIN KARACA - CAN YAPICIOĞLU

Ünlü şarkıcı Işın Karaca müzisyen Can Yapıcıoğlu ile uzun bir süredir birlikte. Işın Karaca'dan 18 yaş küçük olan Can Yapıcıoğlu 1991 doğumlu ve İzmirli.

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#Lidya Özdemiroğlu#Attila Özdemiroğlu#Hepgül Hepbir

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