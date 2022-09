Haberin Devamı

- Savaş Özbey: Ne güzel işte. Düğünler sadece evlenen çiftlerin kutlaması değil, aynı zamanda yeni çiftlerin en şık kıyafetleri içinde birbirini beğenmesi içindir. Tam da amacına uygun olmuş.

- Onur Baştürk: Yaşlılar gibi yorum yapasım geldi: Ne güzel, en güzel ilişkiler düğünlerden çıkar! Mutlu olsunlar.

- Ömür Gedik: Işık hızıyla başlayan ilişki mi olur yahu! Bence önceden vardı bir şeyler. O kalabalıkta ilişkiye başlanıp, el ele çıkılmaz oradan. Ya da emin miyiz sevgili olup el ele çıktıklarından?

- Orkun Ün: Orada başlamamıştır o yakınlaşma. Evveli vardır muhakkak. O kadar kişinin arasında hemen tanışıp el ele çıkmazsın yahu. Bana daha çok yarım kalan bir hikâye orada tamamlanmış gibi geliyor.

Orkun Ün - Ömür Gedik - Onur Baştürk - Savaş Özbey

Konsey gelinlikleri beğendi mi?

Oğuzhan Koç’la evlenen Demet Özdemir, düğününde üç gelinlik giydi, ancak Kelebek moda yazarı Hande Can üçünü de beğenmedi. Siz nasıl buldunuz gelinlikleri?

- Onur Baştürk: İlk giydiğini ben de çok beğenmedim ama diğerleri gayet iyiydi bence. Beğenip beğenmemekten öte bence önemli olan üç gelinliğin giyilmiş olması. Neden hem düğün boyu rahat edebileceği hem de iyi fotoğraf verebileceği tek bir gelinlik seçmemiş, onu anlamadım.

- Savaş Özbey: Doğrusu ben de bayılmadım. Farklı olma çabasıyla zorlama olmuş sanki. Daha klasik modeller daha çok yakışabilirmiş Demet Özdemir’e. Yalnız eleştirirken dikkat, pek bozuluyor Demet Hanım. En son “Her şey eleştirilir, her şey kötülenir maalesef. Ama gerçek, anlar! Ne eleştiri, ne kötüleme o anları gölgeleyebilir! An biriktirin, an. İyi bakın resme, ne çok an, ne çok sevgi var!” diye bol ünlemli bir açıklama yaptı.

- Orkun Ün: Hande Can arkadaşımız sanırım biraz zor beğeniyor. Ben köşemde de yazdım, beni rahatsız eden hiçbir detay yoktu düğünde. Ayrıca özel günleri onların, istedikleri gibi giyinirler. Biz neden çok meraklıyız insanların kıyafetlerini yerden yere vurmaya?

- Ömür Gedik: Gelin güzel olunca her gelinlik yakışıyor. Ayrıca gelinlikler de abartılı olmayan, çok şık gelinliklerdi bence. Güzeldi, güzel. Ben beğendim.

Aşk dememek lazım

Bir başka aşk haberi de Ayşe Özyılmazel ve Buray cephesinden geldi. İddiaya göre ikili, gözlerden uzak aşk yaşıyormuş...

- Ömür Gedik: Ortada bir fotoğraf yok, ima yok, açıklama yok, havada bir iddia var. Taraflardan açıklama gelmeden yorum yapmayayım ben bu ilişkiye.

- Onur Baştürk: “Gözlerden uzak” yorumu da beni benden alıyor. Bu sosyal medya çağında iki tanıdık figürün gözlerden uzak ilişki yaşaması çok da mümkün değil gibi. Ayşe’yle Buray’a da mutluluklar.

- Savaş Özbey: Haziranda yaptığımız röportajda “Aşkta alıcı kuş musun, keklik mi?” diye sorunca şöyle demişti Buray: “Hiç zarar vermeden, usulca, narince, bugüne kadar göz koyduğum tüm avları yakaladım. Doğru fırsat çıktığı anda, isteyip de yakalayamadığım çok az kuş oldu. Arada bir bazen ben de yakalanabiliyorum tabii. Hep alıcı kuş olmuyor.” Acaba bu yeni yakınlaşmada kim alıcı, kim çantada?

- Orkun Ün: E şimdi biz hangi taraf olacağız yahu? Ben Ayşe’yi tanırım, severim de. Buray ile de yeni tanışma fırsatımız oldu. O da çok temiz biri belli. Fakat böyle ‘birbirini tanıma günlerine’ aşk dememek lazım. Şu anda ileride her yöne evrilebilecek iyi bir arkadaşlıkları var. Ne zamanki günlerini beraber geçirirler o zaman tamam.

Dün bir bugün iki

Kurtuluş Kuş-Burak Bulut ikilisinin hayatı film oluyor. Ne diyorsunuz, fazla mı erken?

- Orkun Ün: Erken tabii ki. Ama hiç beklenmedik bir gişe yapabilir, çünkü kitleleri, sevenleri çok fazla. Ben zaten son dönemdeki bu film furyasına karşıyım. Herkesin hayatı film olmamalı, bu iş bu kadar kolay olmamalı.

- Onur Baştürk: Hayatlarının nesi enteresan acaba? Herhalde vardır bir bildikleri. Bana abartılı geldi.

- Savaş Özbey: Kabul ediyorum, başarılı bir ikili ama daha dün bir, bugün iki. Bu ne acele? Ajdaların, Sezenlerin, arabeskten İbrahim Tatlıses’in, Ferdi Tayfur’un hayatı henüz film yapılmamışken, damdan düşer gibi olmuş...

- Ömür Gedik: Bence bir değil, iki film çıkacak kadar detay vardır hayatlarında. Ayrıca şu anda popülerler ve ilgi çekiyorlar. Bence tam zamanı bu filmin. Birinin hayatının film olması için yaşlanmasını mı beklemek gerekiyor?

İkisine de yakışmış

Uraz Kaygılaroğlu ve Cem Yılmaz’ın İskoçya’da çekilmiş ‘kilt’li görüntülerini nasıl buldunuz?

- Onur Baştürk: Çok sempatikti her ikisi de. Zaten İskoçya’ya gidince âdettendir, ünlü “kilt” denilen ekoseli etekler mutlaka giyilir, poz verilir. Her ikisine de yakışmış.

- Ömür Gedik: Ben zaten öteden beri erkeklerde etek sevdiğimi yazıp duruyorum. Uraz ve Cem’in kiltli hallerine de bayıldım. Keşke yayılsa bu akım.

- Savaş Özbey: Parmaklarına sürdüğü siyah oje ve tekne tatilinde giydiği slip mayo olaylarında olduğu gibi yine üstüne gidenler olacaktır Uraz’ın ama ben etkilendiğini, çok da kafaya taktığını sanmıyorum bunları. Yalnız o kiltin altındaki beyaz çorap ve Crocs terlikler nedir öyle?

- Orkun Ün: E şimdi gitmişsin İskoçya’ya... Kültürlerini sonuna kadar yaşayacaksın... Uraz’ın slip mayosuna ne kadar itiraz ettiysem İskoçya’daki etekli halleriyle de o kadar neşem yerine geldi.

Keşke gidip deneseymiş

Talat Bulut, 93’te İspanya ve Kanada’dan teklif aldığını açıkladı ve “Ben olsaydım Banderas piyasaya çıkmazdı esprisi yaparım” dedi. Teklifi kabul etse ne olurdu?

- Orkun Ün: Aynen Talat Bey... Eminim olmazdı Antonio Banderas... Ben bu konuya 3 gündür gülüyorum. Hani dersin ki “Ben orada olsaydım dünyaca tanınan bir isim olurdum, ödüllere doyamazdım, milyar dolarlıktım” eyvallah. Ama “Banderas olmazdı” da demezsin.

- Ömür Gedik: Teklifleri değerlendirse orada da meşhur olabilirdi. Talat Bulut oyunculuğu, enerjisi ve yeteneği tartışılmaz bir oyuncu.Banderas konusunda ise espri yapmış.

- Savaş Özbey: Olmamış ihtimaller üzerine konuşmak o kadar zor ki. Keşke gidip deneyebilseymiş, biz de görmüş olurduk sonucu.

- Onur Baştürk: Eee? Madem teklif almış, neden değerlendirememiş, onu merak ettim.

Kadınların erkekler üzerinde estirdiği terör

Yeliz Yeşilmen “uzun boylu erkek takıntısı” olduğunu söyledi, “Erkeğin kısa boylusu hiç çekilmiyor. Zamanında ünlüler camiasında düğünlerde görmedik mi kimler ne platformların üstüne çıktı, karısına topukluyu yasakladı” dedi.

- Savaş Özbey: İşte bu da kadınların erkekler üzerinde estirdiği bir terör. Bu sözü söyleyen kişi bir daha erkek egemen bakıştan, kadınların üzerindeki güzellik ya da kilo baskısından söz etme hakkını kaybediyor. Hadi kilo verilir, boy nasıl uzatılacak? Boyu kısa olan erkeklere ne kadar kötü hissettirebileceğinin farkında mı Yeliz Hanım?

- Onur Baştürk: Savaş’a katılmaktayım. Kadınların erkekler üzerinde estirdiği bir terör bu. Anlamsız sözler sarf etmiş YY.

- Ömür Gedik: Zevkler ve renkler tartışılmaz. Bence boy değil zekâ, espri yeteneği, merhamet, hayvan sevgisi önemli. Hani dış görünüşe de bakacaksak; ne kısa boylu yakışıklı erkekler var...

- Orkun Ün: Sevgilime, eşime ne topukluyu yasaklarım ne de bir platformun üzerine çık derim. Yani gerçekten insanı yoran işler bunlar. Yeliz Yeşilmen belli ki konuşulmak için yapmış bu açıklamaları.