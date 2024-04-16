Dezenformasyonla Mücadele Merkezi: 'Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şimşek arasında kriz' iddiası doğru değil

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı internet haber sitelerinde yer alan "Erdoğan ve Şimşek arasında kriz ortaya çıktı ve kriz küresel sistemin devreye girmesiyle çözüldü" iddiasının doğru olmadığı belirtilerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek arasında iddia edildiği gibi herhangi bir gerginlik yaşanmamıştır. Ülkemiz ekonomisinde yol haritasını belirleyen Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla sürdürülmeye devam edecektir" denildi.

DMM'nin söz konusu açıklamasını Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kendi sosyal medya hesabından paylaştı.