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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi’nin düzenlediği 14 tesisin temel atma ve açılış töreni ile İBB’nin Bağcılar’da düzenlediği İstanbul’un 22 ilçesinde açılacak 30 Kreşin Toplu Temel Atma Töreni’ne katıldı. Kreşten lojistik merkezine, polis merkezinden Kuran kursuna kadar 14 tesisin Dereağzı ve Adnan Kahveci mahallelerinde gerçekleştirilen temel atma ve açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, Gürpınar Polis Merkezi Amirliği ile Mevlana Camisi Müftülük, Kuran Kursu ve Taziye Evi açılışına davet edilen yetkililerden katılım olmamasını eleştirerek şunları söyledi:

TESLİM ALACAK KİŞİLER YOK

“İki değerli partinin yöneticilerini burada görmek, vatandaşlarımızı burada görmek hepimizi mutlu ediyor. Bizi mutlu etmeyen ise bir kamu kuruluşu olan belediyenin yaptığı ve kendi devletine teslim etmek istediği binaları teslim alacak kişilerin burada olmaması. Şunu ifade etmek isterim: Devletin sahibi 84 milyondur. Kimse çıkıp da ‘Devletin sahibi benim’ diyemez. 84 milyon, devletine sahip çıkmak için yeri geldiği zaman şehit olur. Hizmet yapıyorsunuz, hizmet almak istemiyorlar. Teslim etmek istiyorsunuz, teslim almaktan korkuyorlar. Eğer bir yönetim, bir kamu kuruluşunun kendileri için yaptığı bir binayı teslim almaktan korkuyorsa, o ülkeyi sağlıklı ve tutarlı yönetemez. İnşallah bu ayrımcılıkların tamamını ortadan kaldıracağız, 84 milyonu barıştıracağız. Güzel bir müftülük binası da yapılmış. Güzel bir Kuran kursu da yapılmış. Güzel bir taziye evi de yapılmış. Kim istemez çocuklar daha güzel bir ortamda, daha şık bir ortamda, daha aydınlık bir ortamda kendi dinlerini öğrenebilsinler diye. Neden teslim almıyorsunuz?”

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AKŞENER: BU TAVIR DOĞRU DEĞİL

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise konuşmasında şunları söyledi: “Deminden beri iki belediye başkanımızın anlattıkları çok ilginç. Hizmet için, milletin parasıyla, devletin kurumlarına binalar yapıyorlar. O binaların teslimi esnasında, açılışlarının heyecanı esnasında, devletimizi temsil eden bürokrasiden valilik yok, emniyet müdürlüğü yok, müftülük yok. Bu şehrin seçilmiş başka siyasi partilerinin temsilcileri yok, milletvekilleri yok. Millet- devlet, arada seçilmiş bir belediye var. Ona karşı takınılan bu tavrın doğru olmadığını milletimiz görür. Allah utandırmasın hiçbirimizi. Kalpten inanıyorum, 13’üncü cumhurbaşkanı, Millet İttifakı’nın adayı olacak.”

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30 KREŞİN TEMELİNİ ATTILAR

Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu birlikte, İstanbul’un 22 ilçesinde açılacak 30 kreşin Bağcılar’daki toplu temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Kılıçdaroğlu, “İBB Başkanımız hatırlattı. İBB’nin bir tek kreşi bile yokmuş. 16 milyonluk bir kenti yönetiyorsunuz, bir kreşin bile yok. Ama hedef koydu Sayın Başkanımız, kreş sayısını 150’ye çıkaracak” dedi.