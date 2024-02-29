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Devlet hastanelerinden çalmışlar... Hepsi bakkal dükkanında ele geçirildi

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#Adana#Adana Haberleri#İlaç
Devlet hastanelerinden çalmışlar... Hepsi bakkal dükkanında ele geçirildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 10:29

Adana’da polisin operasyon düzenlediği bakkal dükkanında çoğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. Farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlenen ilaçları, usulsüz yollarla temin ettiği belirtilen Erdal B. ile eşi Hicran B. gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, eşi Hicran B.’nin üzerine ilaç satış ve dağıtım şirket kuran Erdal B.’nin, usulsüz yollarla temin ettiği kanser, insülin, antibiyotik ve alerji ilaçlarını, yurt içi ve dışında sattığını tespit etti. Ekipler, Erdal B.’nin Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi’ndeki bakkal dükkanına operasyon düzenledi.

Devlet hastanelerinden çalmışlar... Hepsi bakkal dükkanında ele geçirildi

Adreste yapılan aramada çoğunluğu kanser tedavisinde kullanılan 35 bin 206 kutu ilaç ele geçirildi. Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesi gereken ilaçların, rastgele kutularda saklandığı saptandı. Satış hazırlığı yapıldığı belirlenen ilaçlara el konurken, şüpheliler de gözaltına alındı.

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Devlet hastanelerinden çalmışlar... Hepsi bakkal dükkanında ele geçirildi

İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince incelemeye alınan ilaçların, önemli bir bölümünün farklı devlet hastanelerine ait olduğu belirlendi. Öte yandan ilaçların, hastanelerden kim tarafından ve nasıl çıkartıldığının tespit edilmesi için de çalışma başlatıldı.

Devlet hastanelerinden çalmışlar... Hepsi bakkal dükkanında ele geçirildi

SERBEST BIRAKILDILAR

Emniyete götürülen şüphelilerden Erdal B. ifadesinde, “İlaçları çok önce almıştım. İhraç edecektin ancak enflasyon nedeniyle elimde kaldı, satamadım. İlaçların son kullanma tarihi geçmişti ve imhaya gidecekti” dedi.

Devlet hastanelerinden çalmışlar... Hepsi bakkal dükkanında ele geçirildi

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdal B. ile Hicran B., çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. 

Devlet hastanelerinden çalmışlar... Hepsi bakkal dükkanında ele geçirildi

 

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#Adana#Adana Haberleri#İlaç

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