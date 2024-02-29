İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Bindiği takside terör estirdi... Aracı parçalayıp polise saldırdı

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Olay, Pazartesi günü Başakşehir ilçesinde meydana geldi. S.H. isimli kadın, Ortaköy’de bir mekanda alkol aldıktan sonra çağırdığı taksitle Başakşehir’e gitti. Yol boyunca taksiciyi rahatsız eden, silecekleri çalıştıran S.H., Başakşehir’e gelince taksi ücretini ödemek istemedi. Bunun üzerine taksiciyle tartışmaya başlayan S.H., taksiciye saldırmaya başladı. Taksimetreyi kırıp, camlara saldıran S.H., taksiciye ise küfür etti.

Bunun üzerine taksici polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.H.’yi sakinleştirmeye çalışsa da yapamadı. S.H., kendisine müdahale eden kadın polis memurunu da darp etti.

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S.H., ekipler tarafından zor kullanılarak gözaltına alındı. Yaralanan 2 polis memuru ise darp raporu alarak S.H.’den şikayetçi oldu.

Olayda gözaltına alınan S.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

S.H.’nin taksiye ve taksiciye saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde S.H.’nin taksiciye küfür ederek taksiyi kırdığı anlar yer aldı.