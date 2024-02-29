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İstanbul'da 'pes' dedirten olay! Bindiği takside terör estirdi... Aracı parçalayıp polise saldırdı

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#İstanbul#Taksi#Başakşehir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 14:06

Başakşehir’de bindiği taksiciyle tartışan S.H., taksimetreyi kırıp taksiciye küfür etti. Taksicinin ihbarı üzerine olay yerine gelen polise de saldıran S.H., gözaltına alındı. S.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, Pazartesi günü Başakşehir ilçesinde meydana geldi. S.H. isimli kadın, Ortaköy’de bir mekanda alkol aldıktan sonra çağırdığı taksitle Başakşehir’e gitti. Yol boyunca taksiciyi rahatsız eden, silecekleri çalıştıran S.H., Başakşehir’e gelince taksi ücretini ödemek istemedi. Bunun üzerine taksiciyle tartışmaya başlayan S.H., taksiciye saldırmaya başladı. Taksimetreyi kırıp, camlara saldıran S.H., taksiciye ise küfür etti.

İstanbulda pes dedirten olay Bindiği takside terör estirdi... Aracı parçalayıp polise saldırdı

Bunun üzerine taksici polisi arayarak şikayetçi oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, S.H.’yi sakinleştirmeye çalışsa da yapamadı. S.H., kendisine müdahale eden kadın polis memurunu da darp etti.

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İstanbulda pes dedirten olay Bindiği takside terör estirdi... Aracı parçalayıp polise saldırdı

S.H., ekipler tarafından zor kullanılarak gözaltına alındı. Yaralanan 2 polis memuru ise darp raporu alarak S.H.’den şikayetçi oldu.

İstanbulda pes dedirten olay Bindiği takside terör estirdi... Aracı parçalayıp polise saldırdı

Olayda gözaltına alınan S.H., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı.

İstanbulda pes dedirten olay Bindiği takside terör estirdi... Aracı parçalayıp polise saldırdı

S.H.’nin taksiye ve taksiciye saldırdığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Görüntülerde S.H.’nin taksiciye küfür ederek taksiyi kırdığı anlar yer aldı.

İstanbulda pes dedirten olay Bindiği takside terör estirdi... Aracı parçalayıp polise saldırdı

 

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#İstanbul#Taksi#Başakşehir

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