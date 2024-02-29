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Okul müdürü ve oğlu, otobüste yaşlı çifti dövmüştü... Olayın nedeni ortaya çıktı! Yaşlı çift o anları anlattı

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#Okul Müdürü#Otobüs#Darp
Oluşturulma Tarihi: Şubat 29, 2024 12:15

Mersin'de bir okul müdürü ve oğlunun, otobüste tartıştıktan sonra darp ettiği yaşlı çift İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Darp edilen Hamdiye Polat, şu anda karşı tarafın da kendilerinden davacı olduğunu belirterek, "Neymiş? Ben çocuğu dövmüşüm. Nasıl yapabilirim? Ben çocuğu nasıl dövmüşüm? Ben çocuğu dövemem ki" dedi.

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Merkez Toroslar ilçesinde 15 Aralık 2023'te Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste darp edilen çiftten Hamdiye Polat, eşinin yüzde 88 engelli ve bakıma ihtiyacı olduğunu söyledi. Olay gününü anlatan Polat, şöyle devam etti:

"Aralık ayının 15'inde hastaneye kontrole gittik. Hem benim hem de eşimin kontrolü vardı. Kontrol olduktan sonra sonuçlar geldi. Hastanenin içinden otobüs durağına kadar yarım saatte ben bunu götürdüm. Çünkü arabayla yürütemiyorum.

Okul müdürü ve oğlu, otobüste yaşlı çifti dövmüştü... Olayın nedeni ortaya çıktı Yaşlı çift o anları anlattı

Oraya gittik otobüse bindik. Engelli koltukları var 4 tane, ona yöneldik, bunlar oturuyormuş. Dediler 'biz de engelliyiz.' Ben de eşime, 'bunlar da engelliymiş' dedim. Hatta yazık da dedim yani. Genç baba- oğulmuş, tanımıyoruz etmiyoruz.

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Okul müdürü ve oğlu, otobüste yaşlı çifti dövmüştü... Olayın nedeni ortaya çıktı Yaşlı çift o anları anlattı

Eşim dayanacağı bir şey olmazsa otobüs hakaret ettiğinde düşüyor. Biz diğer tarafa yöneldik. Ondan sonra gelip 'sen nasıl benim oğluma kalk diyorsun' dedi. Biz çocuğuna 'kalk demedik, bir tarafına da bu otursun' dedik. Bir tarafı boştu çünkü."

Okul müdürü ve oğlu, otobüste yaşlı çifti dövmüştü... Olayın nedeni ortaya çıktı Yaşlı çift o anları anlattı

Daha sonra başka bir yere oturduklarını anlatan Polat, baba ile oğlunun kalkıp yanlarına gelerek kendilerini darp etmeye başladıklarını, bu sırada da yolcuların araya girdiklerini ifade etti. Yolcular indikten sonra baba ile oğlunun yine yanlarına geldiklerini vurgulayan Polat, "Beni yere düşürdü. Benim üstüme çıktı. Babası arkada oğlu önde yumrukluyor bunu. Engelli adam zaten konuşamıyor, dili çok dönmüyor. Ondan sonra hiç dönmüyor şimdi. Yataklık oldu tamamıyla. Oğlanla babasının bize ettiği küfürleri anlatamam" ifadelerini kullandı.

Okul müdürü ve oğlu, otobüste yaşlı çifti dövmüştü... Olayın nedeni ortaya çıktı Yaşlı çift o anları anlattı

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"BEN ŞU ANDA SANIĞIM ŞİMDİ"

Olaydan sonra otobüs şoförünün çağırdığı ambulansla hastaneye gittiklerini aktaran Polat, darp raporu aldıktan sonra karakola giderek şikayetçi olduklarını anlattı. Şu anda karşı tarafın da kendilerinden davacı olduğunu dile getiren Polat, "Neymiş? Ben çocuğu dövmüşüm. Nasıl yapabilirim ben? Ben çocuğu nasıl dövmüşüm? Ben çocuğu dövemem ki. Ben nasıl erkek çocuğu ve adamı döverim? Biri 52 yaşında, diğeri 17 yaşındaymış. Biz bilmiyoruz, tanımıyoruz, etmiyoruz. Şimdi beni suçluyorlar. Ben sanığım şimdi. Oğlan beni dövüyor, babası beni dövüyor ama şimdi ben suçluyum" şeklinde konuştu.

Okul müdürü ve oğlu, otobüste yaşlı çifti dövmüştü... Olayın nedeni ortaya çıktı Yaşlı çift o anları anlattı

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Otobüs şoförünün de şimdi olayı inkar ettiğini, bir şey görmediğini ve duymadığını söylediğini öne süren Polat, ondan da şikayetçi olduklarını kaydetti. Felçli olan Ramazan Polat da güçlükle konuşarak yediği yumruktan sonra gözünün şiştiğini anlatmaya çalıştı. Öte yandan, olaydan sonra müdürün açığa alındığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T'nin de tekrar gözaltına alındığı öğrenildi.

Okul müdürü ve oğlu, otobüste yaşlı çifti dövmüştü... Olayın nedeni ortaya çıktı Yaşlı çift o anları anlattı

OTOBÜSTEKİ DARP ANI SOSYAL MEDYAYA YANSIDI

Diğer yandan, okul müdürü ve oğlunun, otobüste yaşlı çifte saldırarak darp ettiği anlara ilişkin görüntüler sosyal medyaya da yansıdı. Büyük tepki çeken görüntülerde, müdür ve oğlunun koltukta oturan çifte tekme- tokat saldırdıkları anlar yer aldı.

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#Okul Müdürü#Otobüs#Darp

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