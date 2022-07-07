‘Devlet haksızlığa uğrayan askere özür borçlu’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emekli Tümamiral Deniz Kutluk’u dün evinde ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından şunları söyledi: “Geçmişte büyük haksızlıkların yapıldığını, insanların mağdur edildiğini biliyoruz. Askerlerimize de geçmişte kumpas kurularak mağdur edildiğini, uzun süre hapiste tutulduğunu, evlerinin basıldığını, ellerine kelepçe takıldığını biliyoruz. Daha sonra bir şekilde hapisten çıktılar ama onlara yapılan haksızlıkların bir şekilde telafi edilmesi lazım. Benim helalleşme dediğim budur. Devletin onlarla helalleşmesi lazım. Deniz Kutluk da onlardan biri. Evi basıldı, eşi çocukları mağdur edildi. Aile bazen karakollara, bazen hapishaneye, bazen hastaneye giderek ve büyük bir dramı yaşayarak adaleti bekledi. Devletin onlara özür borcu var.

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KUMPAS KAPANMADI

Her ne kadar bir terör örgütü ile işbirliği yapılıp bu kumpas kurulduysa da, Balyoz kumpası bunların içinde acımasızıdır, bugün 3-5 kişiyi cezalandırarak bu defteri kapatamazsınız. Bu defter kapanmış bir defter değildir. Kendisinin ve ailesinin uğradığı mağduriyetin, haksızlığın telafi edilmesi lazım. Devletin bunlarla helalleşmesi lazım. İktidarımızda bu ve benzeri haksızlığa uğramış ailelerle nasıl helalleşeceğimizi anlatmaya geldim.

DİKENE SU YOK

Bu ülkeye demokrasiyi, adaleti getireceğiz. Zalimin yanında durursanız, Mevlânâ’nın deyişiyle dikene su verirsiniz. Biz dikene değil güle su vermeyi istiyoruz. Deniz Kutluk’un kızı bana bir mektup bırakmış. O mektubu da aldım. Genç bir kardeşimiz, beklentileri var. Beklentiler aslında tüm gençlerimizin beklentileri. Daha güzel bir Türkiye, daha iyi bir eğitim ve adalet. Bunları sağlamak için Kutluk ailesine ve tüm mağdur ailelere sözümdür; terör örgütüyle birlikte askerlere kurdukları kumpasın hesabını soracağız.”