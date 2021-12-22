‘Devlet deneme alanı değildir’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin döviz kurlarına müdahale için aldığı son kararlarla ilgili konuştu. CHP Lideri, partisinin dünkü Meclis grubunda yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

BEYTÜLMALA EL UZATTILAR

“Aslında Erdoğan’ı doğrudan muhatap almak kadar yanlış bir şey yok. Yönetemeyen, yeteneği olmayan bir kişiye ne söyleyeceksin? Onu muhatap almak istemem ama üzülerek ifade edeyim, işin ucunda milletin kaderi var, mecburen bir şeyler söylemek zorunda kalıyoruz. Bu ülkeye yapılan kötülükler yetmedi, şimdi asla yapılmaması gereken işi bir daha yaptılar. İkinci kez beytülmala el uzattılar. İlki 128 milyar dolardı. Bu ülkenin alın teriyle birikmiş 128 miyar dolarını kime verdiler belli değil ama öğreneceğiz. 13. Cumhurbaşkanımızın ilk işinden biri bu parayı kimlerin aldığını öğrenmek olacak.

HAZİNEDE OLMAYAN PARAYLA GARANTİ

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Beytülmalla kumar oynuyorlar. Devletin hazinesiyle kumar oynanmaz. O hazine beytülmaldır. O hazinede 84 milyonun alın teri vardır. Devlet birilerinin deneme alanı değildir ve onun kumar masasına süreceği imkân değildir. Devletle kumar olmaz. Hazinede olmayan bir parayla garanti verdiler. Dün (önceki gün) yaptıkları buydu. Din emrediyor diye gizli gizli faizin dik alasını uyguladılar ama şimdi bunu yaparak daha da büyük bir girdabın içine Türkiye’yi soktular.

GARİBANIN SIRTINDAN FAİZE TEŞVİK

Garibanın, bankada dövizi olanın fonladığı bir düzeni getirdiler. Kurla TL arasında fark çıkarsa o fark hazineden ödenecek. Kime, bankada dövizi olana. Akıl var, mantık var, din var, iman var, bunu nasıl yapıyorlar? Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler, hem de dolar garantili olarak. Nas bunun neresinde? O garibanlardan bazıları bu gelişmeleri kutluyor, seviniyorlar. Milletime namus sözümdür, boyun borcumdur, bu organize kötülüğü yok edene kadar mücadele edeceğim.”

Grup toplantısına kurmaylarıyla katılan CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun gündemi ekonomi ve dövizdeki gelişmelerdi.

7 MADDELİK ACİL İŞLER LİSTESİ

Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde sorunları nasıl çözeceklerini de 7 maddelik “yapılacak acil işler listesi” ile açıkladı:

1) İlk yapacağımız iş; devlet ile millet arasındaki güveni tesis etmek için sorunun yaşayanlarla çözüleceği ‘Ekonomik Sosyal Konsey’de, aynı masanın etrafında oturtacağız. Bizim Cumhurbaşkanı da hakem olacak orada.

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2) Düzenleyici ve denetleyici kurullara ilk hafta içinde nitelikli, liyakatli kişiler atanacak, keyfilik önlenecek.

3) Hemen ilk hafta, hatta iki gün içinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Fiyat İstikrar Komitesi’ni lağvedeceğiz. Çünkü kurulduğu günden beri bir gün bile toplanmamışlar.

4) Cumhurbaşkanı makama oturduğu gün israfla mücadele genelgesi yayınlayacak. Genelgeyle israfı tek tek yazıp devlet katında yok edeceğiz.

5) Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle devlet sırları hariç devletin bütün bilgelerine vatandaş ulaşabilecek. Devlete saydamlığı getireceğiz.

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6) Döviz garantili ihalelerle öyle bir düzen kurdular ki, ABD ve Avrupa’nın enflasyonunu da 84 milyonun sırtına yıktılar. Bunu yapanlarda vicdan var mı ya? Cumhurbaşkanımızın yapacağı ilk işlerden biri de hakkaniyet içinde bu işi çözmektir.

7) Bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle süratle strateji planlama teşkilatı kurulacak. Bir devlet kendi planını yapmaz mı? Atayacağımız nitelikli kadrolarla değil 5-10 yıl, 50-100 yıllık planlar yapılacak.