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‘Devlet de helalleşmeli’

#Kemal Kılıçdaroğlu#Helalleşme#CHP
‘Devlet de helalleşmeli’

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Tarlada yıllarca çalışan bir kişinin eğer sosyal güvenliği sağlanmıyorsa, bu kadar emek harcadığı halde hastaneye düştüğünde sahipsiz kalıyorsa devletin de onunla helalleşmesi lazım” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları Başkanlığı’nca düzenlenen ‘Kadın İstihdamı Buluşması’nda “Vali erkek, kaymakam erkek, şu erkek, bu erkek... Ya bu ülkede hukuku, siyasal bilgileri bitiren kadın yok mu kardeşim?” dedi. Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi:

SAHİPSİZ KALIYORSA

“Aynı coğrafyada aynı bayrağın altında yaşıyoruz. Birilerinin eli yağda baldayken birileri bu dramı çekiyorsa nasıl sessiz kalabiliriz? Helalleşme kavramından söz ettim. Bir araya gelip helalleşmemiz lazım. Tarlada yıllarca çalışan bir kişinin eğer sosyal güvenliği sağlanmıyorsa, bu kadar emek harcadığı halde hastaneye düştüğünde sahipsiz kalıyorsa devletin onunla helalleşmesi lazım. Sen çalıştın arkadaş, sigortan yatmadıysa sosyal devlet olarak bunu benim karşılamam lazım demesi lazım. Bunlar olmayacaksa ne olacak?

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Kadınlar günün 24 saati çalışıyor. İşte çalışıyor, eve gelince de çalışıyor. Üretirse Türkiye çok daha fazla büyür. Üniversiteyi bitirip iş bulamadığı için evlere temizliğe giden kadınları biliyorum. Bütün kadınlara sözümdür. Devlet yönetiminde en az yüzde 35 kadın istihdamı sözü veriyorum. Vali erkek, kaymakam erkek, şu erkek, bu erkek... Ya bu ülkede hukuku, siyasal bilgileri bitiren kadın yok mu kardeşim?”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Helalleşme#CHP

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