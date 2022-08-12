'Deterjan Pazarı' skandalında yeni gelişme! 500 milyon TL buhar oldu... Süleyman Kocabaş açıklama yaptı

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Süleyman Kocabaş, “Deterjan Pazarı” adlı sistemle üyelere deterjan hammaddeleri satıyordu. Kocabaş, üyelerin bunu ‘banyo topu’ haline getirmesini istiyor ve üç katı fiyatla geri almayı garanti ediyordu. Ancak sistem çöktü ve Kurban Bayramı itibarıyla ödemeler yapılmamaya başlandı. Üyeler paralarını geri istedi, firma cevap veremedi. Posta'nın haberine göre ortadan kaybolan Süleyman Kocabaş önceki akşam sosyal medyadan videolu bir açıklama yaptı.

ÜYELERİ SUÇLADI

Kocabaş açıklamasında, “Şirket kapanırsa ödeme yapamayız. Ödemenin gecikmesinin ana sebebi; iki aydır bu olaylar yüzünden iş yapamamak. Para kaynaklarımız kesildi. Hiçbir banka bizimle çalışmak istemedi. Ödemeleri yakın zamanda yapamam. Üç ay süre istiyorum. Herkes bekleyecek. Beklemeyenlerle hır-gür edeceğiz. Herkes kendinde hata arasın. ‘Ben kredi çektim ödeme yapamıyorum’ diyorlar. Ben mi sana kredi al dedim?” diye konuştu.

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KOCABAŞ GÖZALTINDA

Deterjan Pazarı firmasının sahibi Süleyman Kocabaş ve 7 yöneticisi, savcılığın başlattığı dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis ekipleri, gözaltına alınan toplam 8 kişiye ait 10 ev ve firmaya ait 4 iş yerinde arama başlattı. Operasyon kapsamında Süleyman Kocabaş ve 7 yönetici gözaltına alındı.

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‘Tosuncuk’ Mehmet Aydın’ın kurduğu Çiftlik Bank’tan da batma sürecinde benzer açıklamalar gelmişti. Mehmet Aydın 2 milyar liralık vurgun yapıp kaçtıktan sonra, “Şikayetler yüzünden şirkete el konunca ödemeleri yapamadık” demişti.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, geçen yıl aralık ayında yapılan şikayetlerin ardından ocak ayından itibaren teknik ve fizik takipte bulunduğu, elde edilen deliller doğrultusunda operasyonun gerçekleştirildiği belirtildi.