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'Deterjan Pazarı' saadet zinciri çöktü! On binlerce mağdur var

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#Deterjan Pazarı#Saadet Zinciri#Oyuncu
Deterjan Pazarı saadet zinciri çöktü On binlerce mağdur var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2022 08:31

Türkiye'de yeni saadet zinciri vakası yaşandı. Ünlü isimlerle reklam filmi çeken Deterjan Pazarı adlı saadet zinciri çöktü. Vurgunun boyutunun 500 milyon lira olduğu ve on binlerce kişinin parasını kaptırdığı iddia ediliyor.

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Ankara’da faaliyet gösteren ‘Deterjan Pazarı’ adlı firma internet sitesi aracılığıyla kendine müşteri buluyordu. Firma, sisteme giren vatandaşlara deterjan hammaddesi veriyor, bunu top haline getirip kuruttuktan sonra 3 katı fiyatla geri almayı taahhüt ediyordu. Örneğin; sisteme 50 bin lira ödeyerek giren bir kişi, ürünleri teslim ettiğinde 150 bin lira alabiliyordu.

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ÖDEMELER AKSADI

Posta Gazetesi'nin haberine göre, şirket önceleri bu parayı 30 günde geri ödüyordu. Ancak bir süre sonra vadeler 60 ve 95 güne çıktı. Kurban Bayramı öncesi ödemeler aksamaya başlayınca çok sayıda vatandaş şikayet sitelerine durumu anlatan notlar yazmaya başladı. Ayrıca şirketin telefonlarına ve WhatsApp hattına da ulaşılamıyordu. Şirket önce dolandırıcılık iddialarının asılsız olduğu yolunda açıklama yaptı.

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İNTERNET SİTESİ KAPANDI

Ancak dün itibarıyla şirketin internet sitesi kapandı. Sadece Instagram sayfası açık. Orada da şirketin Kahramankazan’daki fabrikasında 14 Ağustos’ta yemek düzenleneceği, Süleyman Kocabaş’ın açıklamalar yapacağı belirtiliyor. Süleyman Kocabaş şu an ortada yok. Mağdurlar sosyal medyada oluşturduğu gruplarda Kocabaş’ın kaçmış olabileceğini belirtiyor.

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