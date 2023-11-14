Ders: Evlilik... Konu: Eşimle nasıl anlaşırım

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Evlilik Öncesi Eğitim Programı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2013 yılında uygulanmaya başlandı ve geçen 10 yıl içinde81 ilde, 1 milyon 600 bin kişi bu eğitimlerden faydalandı. Söz konusu eğitimler bakanlığa bağlı psikologlar tarafından veriliyor. Bu eğitimlerde ‘Hayat Arkadaşımı Nasıl Seçebilirim?’, ‘Evlilikte İletişim ve Yaşam Becerileri’, ‘Evlilik Hukuku’ ile ‘Evlilik ve Sağlık’ konuları işleniyor.

Bakanlığa bağlı görev yapan klinik psikolog Cansel Başak Türk’ün İstanbul Bağcılar’da çiftlere verdiği bir derse konuk olduk. Derse gelen kadınların şikâyet ve kaygıları genellikle, ‘Eşim beni dinlemiyor’, ‘Ailesine çok düşkün’ ve ‘Evlenince değişmesinden korkuyorum’ başlıklarından oluşuyordu. Erkekleri evlilik dersine getiren nedenlerin başında ise öfkesini kontrol etme isteği geliyor.45 dakika süren dersin hemen başında öğretmen öncelikle, şiddetin sadece fiziksel değil psikolojik de olabildiğini söyledi ve hangi davranışların psikolojik şiddet olduğunu anlattı.

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ÖNCE İMZA SONRA EĞİTİM

Eğitime katılanlar arasında sözlü, nişanlı, sevgili olan ve hatta evleneli henüz birkaç saat olmuş çiçeği burnunda çiftler var. 2 yıllık birlikteliğin ardından evlenen Elif Bağcık-Eyüp Güzek çifti de eğitime katılanlar arasında yer aldı.

Elif Bağcık Güzek, “Birçok sorunu aşarak geldik. Bunlardan biri eşimin ailesine çok düşkün olmasıydı. Yaşadığımız sorunları aştıkça birbirimize daha çok bağlandığımızı gördüm. Şimdi de sorunları daha kolay nasıl aşacağımızla ilgili tüyolar aldık” dedi.

Eyüp Güzek ise “Hoca anlattıkça özeleştiri yapma fırsatı buldum” diye konuştu. Derse katılan Enver Üzer, “Birkaç saat önce dünyaevine girdik ama evliliğin bir başlangıç olduğunun farkındayız. Ailevi sıkıntılar, akraba sorunları dışında bir problemimiz yok” derken eşi Güneş Çetin Üzer de “Biraz umursamaz olduğunu söyleyebilirim. Bu eğitimden sonra bazı şeyleri daha çok ciddiye almasını isterim” ifadelerini kullandı.

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AMAÇ SAĞLIKLI AİLELER OLUŞTURMAK

- Klinik psikolog Cansel Başak Türk verdiği eğitimlerle ilgili şunları söyledi:“Öncelikle evlilik kararı alan çiftleri, evliliğe hazırlamayı amaçlıyoruz. Ancak eğitimlere evli çiftler hatta tek başına bireyler de katılabiliyor. Aile içi şiddet, boşanma, iletişim problemleri gibi olayları çok fazla görüyoruz. Burada temel amaç sorun yaşamayan sağlıklı aileler oluşturmak ve olası sorunları henüz gerçekleşmeden yolun başında önlemek için katkı sağlamak. Bu eğitimlere katılmak isteyenler için herhangi bir sınırlama yok. Bağlı bulundukları ilçedeki sosyal hizmet merkezlerini arayarak ya da gelerek eğitimlerimize katılabilirler.”