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Dere yatağında okula inceleme

Güncelleme Tarihi:

#Abana#Kastamonu#Bozkurt
Dere yatağında okula inceleme
Erdinç Çelikkan
Oluşturulma Tarihi: Ekim 26, 2022 07:00

Hürriyet’in “Abana’ya kulak verin” başlığıyla manşetine taşıdığı Kastamonu’nun Abana ilçesindeki İnönün Lisesi’nin, geçen yılki sel felaketinde 70 kişinin öldüğü Ezine dere yatağına taşınmak istenmesine son noktayı Bakan Kurum koydu: “İnceleme başlattık. Sıkıntı tespit edilirse yapılmasına müsaade etmeyeceğiz.”

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Kastamonu’nun Bozkurt ve Abana ilçelerinde geçen yıl ağustos ayında yaşanan sel felaketinde 70 kişi hayatını kaybetmiş, geçen haziran ayında da Ezine Deresi’nin taşmasıyla ortaya çıkan selde köprüler yıkılmış, evler sular altında kalmıştı. Devlet Su İşleri (DSİ), Bozkurt’tan başlayarak Abana’ya uzanan Ezine Deresi’nin taşkın sahası içinde kaldığı gerekçesiyle 600’e yakın daireyi kamulaştırıp onlarca binayı yıkmıştı. Kamulaştırma çalışmaları devam ederken, İnönü Lisesi’nin dere yatağında belediyenin tahsis ettiği, eski otogar arazisine taşınma kararı ise Abanalıları isyan ettirdi.

Dere yatağında okula inceleme

MÜSAADE ETMEYİZ

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Abana’da Ezine Deresi üzerine inşa edilecek İnönü Lisesi ile ilgili incelemenin devam ettiğini belirterek, “Sıkıntı tespit edilirse oraya yapılmasına müsaade etmeyeceğiz” dedi.Tartışmalara son noktayı koyan Kurum, Hürriyet’e yaptığı açıklamada inşaatla ilgili son duruma bakanlık olarak baktıklarını ifade ederek şöyle dedi:

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Dere yatağında okula inceleme

RUHSAT VERİLMEZ

“Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte inceliyoruz. Devlet Su İşleri kret kotunun altında kalan yere ruhsat verilmez. Hem bu durum inceleniyor hem de yeni yapılacak okulla ilgili sıkıntı var mı yok mu bakılıyor. Sıkıntı, problem varsa detaylı inceleyeceğiz. Sıkıntı tespit edilirse oraya yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu diğer yerler için de geçerli.”

Dere yatağında okula inceleme

HÜRRİYET DUYURMUŞTU

Henüz yaşadıkları sel felaketinin acısını taşıyan Abanalılar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) pek çok şikâyet dilekçesi göndererek, deniz kenarındaki lisenin taşınmasının durdurulmasını istedi. Abana’yı ayağa kaldıran taşınma kararını Hürriyet, 19 Ekim günü manşetinden, “Abana’ya kulak verin” başlığıyladuyurmuştu.

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#Abana#Kastamonu#Bozkurt

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