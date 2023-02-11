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Depremzedeyi dolandıran 6 kişi yakalandı

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#Deprem#Dolandırıcı#GSM
Depremzedeyi dolandıran 6 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2023 13:36

Kendilerini GSM operatörü gibi tanıtarak aradıkları depremzedeye yardım etme bahanesiyle banka bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar, hesaptan 37 bin lira çekti. Polis tarafından yakalanan 6 dolandırıcı adliyeye sevk edilirken, depremzedenin parasının iade edildiği öğrenildi.

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İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen vatandaşların telefonla aranarak, yardım bahanesiyle dolandırıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler, bankalarla iletişime geçerek deprem bölgesinden yapılan para transferlerinin incelenmesini talep etti. Deprem bölgesindeki müşterilerin hesap hareketlerini kontrol eden bir banka şubesi çalışanı, Gaziantep'te yaşayan Nedim A. adlı depremzedenin hesabından İstanbul'daki bir hesaba 37 bin lira aktarıldığını tespit etti.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, Gaziantep'teki depremden sonra çadırda yaşamaya başladığı öğrenilen Nedim A.'yı arayarak kendini GSM operatörü olarak tanıtan Helin Y. adlı kadının, deprem yardımı yapılacağı bahanesiyle bilgilerini ele geçirdiği banka hesabından 37 bin lirayı kendi hesabına aktardığı ortaya çıktı.

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Dolandırıcının banka hesabı üzerinden adres bilgilerine ulaşan polis, bir süre sonra suç ortaklarını da tespit etti. Şüphelilerin dolandırıcılık amaçlı Beykoz'da bir villada buluştuğu bilgisini alan polis, geçtiğimiz perşembe akşamı baskın yaptı. Dolandırıcılık şüphelileri Helin Y. Yusuf E., Bedirhan K., Türkan B., Erkan A. ve Tahir Y. baskında yakalanarak gözaltına alındı.

Villada yapılan aramada çok sayıda telefon, bilgisayar ve GSM hattı ele geçildi. Şüphelilerin kullandıkları bilgisayarlarda yapılan ilk incelemede, deprem bölgesinde yaşayan on binlerce kişinin iletişim bilgilerinin bulunduğu görüldü.

Dolandırıcılık şüphelileri, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Dolandırılan Nedim A.'nın 37 bin lirasının savcılığın bilgisi dahilinde iade edildiği öğrenildi.

Diğer yandan, İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinde, özellikle depremzedelere yönelik dolandırıcılığın engellenmesi amacıyla 3 özel ekip kurulduğu bildirildi.

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#Deprem#Dolandırıcı#GSM

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