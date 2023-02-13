Depremzedelerin ortak bir sorusu var: Şimdi bize ne olacak

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Adıyaman’da deprem büyük bir acıyı da beraberinde getirdi. Her sokakta bir acı, bir feryat, bir gözyaşı var. Biz de sahada depremin etkisini ve deprem sonrası yapılan çalışmaları daha iyi takip edebilmek için sürekli yürüyoruz. Merkezde yıkım büyük. Peki arka mahallelerde durum ne? Merkezden uzaklaştıkça kat sayısı azalıyor ama depremin etkisi aynı. Deprem tek katlı evleri de iki katlı evleri de tüm şiddeti ile vurmuş ya da büyük bir bina onların evlerini de yok etmiş.

Taylan Özgür DİL- Emre ESER Adıyaman'ın arka mahallelerinden bildiriyor...



SORULARI ONLAR SORUYOR



Bu yıkımın fotoğraflarını çekiyoruz. Soru sormak için kimin yanına yaklaşsak bizden önce onlar soru soruyor. Çoğu hasar görmüş evinin bahçesinden bizi görünce yanımıza geliyor. Hepsinin ortak bir sorusu var: “Çok büyük bir felaket yaşadık. Yakınlarımızı kaybettik. Acımızı anlatamayız ama şimdi bize ne olacak abi? Biz ne olacağız? Evlerimiz ne olacak? Biz hayatta kaldık ama bir hafta sonra, bir ay sonra, bir yıl sonra ne olacak? Okul ne olacak? Nereye gideceğiz? Siz bilirsiniz. Burada hayat eskisi gibi olacak mı? Bu belirsizlikle daha ne kadar bekleyeceğiz biz?”

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Mara ve Varlık mahallelerindeki depremzedelerin ortak sesleri bunlar. İki mahallede de gelir durumu düşük insanlar ağırlıklı yaşıyor. Sahip oldukları tek şey olan evlere de artık yeniden girip giremeyeceklerini merak ediyorlar. Mara Mahallesi’nde yaşayan 73 yaşındaki Mehmet Bal, “Hayatta kaldım ama ben hastayım. 5 dakikada bir tuvalete gitmem gerekiyor. Oğlum gidip çadır arıyor ama çadırlarda yoğunluk var. Talep çok. Ayarlayamıyor. Toplu yerde tuvalet olmayan yerde duramıyorum. Evde de durum ağır giremiyorum. Bizi gelip bilgilendirsinler, derdimizi dinlesinler. Çok fazla şey istemiyoruz. Acil ihtiyaçlarımız için bize yol göstersinler. Bu mahallelere de baksınlar” diye konuşuyor.

Aziz Doymaz

HANGİ GÜNDEYİZ

Varlık Mahallesi’nde yaşayan 51 yaşındaki Aziz Doymaz, “Ne yaşadığımızı hâlâ anlayamadık. Ayaktayız ama şimdi ne olacak? Soğukta günlerdir bunları düşünüyoruz. Hangi günü yaşadığımızı unuttuk. Zaman kavramımız bile kalmadı” diyor.

Hakan Çalış

'İHTİYAÇLAR TESPİT EDİLSİN'

MARA Mahallesi’nde doğup büyüyen 30 yaşındaki Hakan Çalış, “Burada kimsenin bir bilgisi yok. Merkez hemen yanımızda. Ama biz arka mahallede kalıyoruz diye 750 metre uzaktaki merkezden buraya gelmiyorlar bile. Burada elektrik yok, elektrikli soba gönderiyorlar. Kimin neye ihtiyacının olduğunu ne olur gelip burada görün ve ona göre yardım gönderin. Burada odun sobası lazım” ifadelerini kullanıyor.

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Hüseyin Olgun

'MAHALLEMİZDEN GİDECEK MİYİZ'

Mara Mahallesi’nde yaşayan Hüseyin Olgun ve Yurdagül Olgun çifti ise şunları anlatıyor: “Evimiz başımıza yıkıldı. Dışarıdan bakınca ayakta gibi duruyor ama o bir katlı evimiz bile başımıza yıkıldı. Ben bunun içine nasıl gireyim? Şimdi kimse gelip bakmıyor. Arka mahalleleri unuttular. Herkes merkezde toplanmış bekliyor öyle. Biri de bize gelsin. Bizim evimizi eşyamızı kim koruyacak? Biz nereye gideceğiz? Bizi mahallemizden koparacaklar mı? Bu bilinmezlikle beklemek çok zor.”