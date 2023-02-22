Depremzedelere yardım kampüsü

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Dulkadiroğlu ilçesindeki bir spor tesisini yardım merkezine dönüştüren Beyoğlu Belediyesi çamaşırhaneyi, ekmek fırınını, aşevini ve sosyal marketi bu spor tesisi içinde bir kampüs şeklinde kurdu. Özellikle kadınlara ve çocuklara yönelik çalışma yaptıklarını söyleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, “Bu alanı annelerin ve çocuklarımızın her türlü ihtiyacını bir arada karşılamak üzere bir kampüs şeklinde planladık” dedi.

Depremin ilk günü arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını bölgeye sevk ettiklerini söyleyen Yıldız, yardım merkezinin kurulduğu alanı iki gün içinde hizmete açtıklarını belirtti:

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ÖNCE AŞEVİ AÇTIK

“Bir aile buraya geldiğinde her türlü ihtiyacını karşılayabilecek durumda. Aşevimizde çıkan yemek hem bu tesisteki yemekhanede ikram ediliyor, hem 3 ayrı mobil araçla şehrin farklı noktalarında üç öğün yemek dağıtımı yapılıyor. Sosyal marketimiz kardeşlerimizin her türlüihtiyaçlarını karşılıyor. Beyoğlu’nda okul bahçelerine kurduğumuz oyun gruplarını da buraya taşıdık.”

Yıldız, 200 konteynerden oluşan bir kenti de depremzedelere açtıklarını belirterek, yardımların sürekliliğine vurgu yaptı.