Depremzedelere 24 bin kontenjan

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YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'ın açıklaması şöyle:

“Depremden etkilenen iller ile Sivas’ın Gürün ilçesinde ikamet eden adaylar için bu yıl YKS’de ek kontenjan tanımladık. Deprem bölgesindeki illerde bulunan üniversitelerde mevcut kontenjanın dışında ilave yüzde 25 kontenjan ayrılmasını kararlaştırdık. Ayrıca vakıf üniversitelerinde de her bir programda 1’er burslu kontenjan ayrıldı. Böylece 21 bin 215’i devlet, 3 bin 426’sı vakıf olmak üzere depremzede öğrencilerimize toplamda 24 bin 641 ek kontenjan ayırmış olduk. 34 yaş ve üzerindeki kadınlara üniversiteye girişte kolaylık sağladık. Onlara da 8 bin 105’i lisans, 12 bin 937’si önlisans olmak üzere 21 bin 42 kontenjan ayrılmış durumda.”