Depremzedeler İstanbul'da bulunan KYK yurtlarına yerleştiriliyor

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın twitter üzerinden yaptığı açıklamada, KYK yurtları depremde evleri zarar görenlerin konaklamarı için hazırlandırıldığını belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri yıkılanlar İstanbul'un Büyükçekmece ilçesindeki KYK'ya getirilmeye başlandı. 520 olan yurt odası depremzedeler için hazır hale getirildi. Bugün gelmeye başlayan deprem bölgesinden gelenler, kendi imkanları ya da yakınları tarafından yurtlara getirildi. İlk gün için 500 depremzede gelmesi bekleniyor. (DHA)