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Depremzedeler için ağaç evler yapılıyor: Ucuz ve hızlı

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#Gaziantep Büyükşehir Belediyesi#Depremzede#Ağaç Ev
Depremzedeler için ağaç evler yapılıyor: Ucuz ve hızlı
Seda Türkoğlu
Oluşturulma Tarihi: Mart 10, 2023 07:00

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi depremzedeler için ağaç evler üretiyor. Maliyet olarak konteyner ve taş yapılardan daha avantajlı olduğu ifade edilen evler, Gaziantep’in yaklaşan yaz sıcağına da uygun.

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Gaziantep’te depremzedelerin barınma sorununu çözmek için çözümler üretiliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, maliyet olarak konteyner ve taş yapılardan daha avantajlı olan ahşap evler üretmeye başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve ağaç evlerin gelecek hafta devreye sokulacağını söyledi.

Depremzedeler için ağaç evler yapılıyor: Ucuz ve hızlı

Kalıcı konutlara geçiş için çok uygun bir ürün olduğunu ifade eden Gazi Kördeve, “Demonte edildiğinde ahşap malzemelerin farklı alanlarda tekrar değerlendirilmesi mümkün” dedi.

Pazartesi itibarıyla günlük 150 tane evi sahaya indireceklerini söyleyen Gazi Kördeve, ”Montaj dahil, günlük 100 adet yerinde kurabilme kapasitesine sahibiz. Zamanla bölge-ülke geneline de yayılabilir. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı kendi atölyelerimizde, Gaziantep Valiliği ve firmalarımızın da ortaklığı ile Küçük Organize Sanayi Bölgesi’nde üretiyoruz. Ağaç evler, demonte malzemelerden hazırlanıyor. Dolayısıyla bulunduğu yerde büyük bir hacim kaplamıyor ve depolama sorunu az” dedi.

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UCUZ VE YALITIMI İYİ

Maliyet olarak konteyner ve taş yapılardan daha avantajlı olduğunu belirten Kördeve, “Sahada son kullanıcının bulunduğu yerde, geçme sistemlerle hızlı bir şekilde montaj yapılarak kullanılabiliyor. Isı yalıtımı daha iyi. Konteynerlere göre sıcağa ve soğuğa karşı ısı geçirgenliği daha az. Gaziantep’in yaklaşan yaz sıcağına da çok uygun. Böceklenme ve su yalıtımı gibi durumlar için özel bir vernikle kaplanıyor” diye konuştu.

Depremzedeler için ağaç evler yapılıyor: Ucuz ve hızlı

EBATI BÜYÜTÜLEBİLİR

İlk prototipin 21.5 metrekare olduğunun bilgisini veren Gazi Kördeve şunları söyledi: ”Bunlar her biri 5 metrekare ve geçmeli sistemden meydana geldiği için istenildiği takdirde 5’er metrekare büyütülebiliyor. İki bağımsız bölmesi yani iki odası olacak. Bir odada banyo ve tuvalet, diğerinde ise açık bir mutfak yer alacak. Elektrik-su tesisatı da olacak. İçinde kompakt hale getirdiğimiz bir yaşam alanı var. 4-5 hatta 6 kişilik bir ailenin ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilir. Bu ve diğer geçici barınma merkezleri için önceliğimiz, sırasıyla evi yıkılmış ve evleri ağır-orta hasarlı vatandaşlarımız olacak.”

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KALICI SİTELER PLANLANIYOR

Gaziantep Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Gazi Kördeve, kentte belirlenen bazı alanlarda, 50 metrekare 2+1 prefabrik ve ahşap evlerden oluşan kalıcı siteler kurmayı planladıklarını söyledi.

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#Gaziantep Büyükşehir Belediyesi#Depremzede#Ağaç Ev

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