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Depremzedeler bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Deprem#Depremzede#Kurban Bayramı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 28, 2023 10:40

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'da, depremzedeler, bayram namazı sonrasında mezarlıkları ziyaret edip, depremde vefat eden yakınları için dua ederek, gözyaşı döktü.

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Kurban Bayramı'nın ilk günü, Malatya’da bazı vatandaşlar, bayram namazı için Şehir Mezarlığı'nda saf tuttu. Depremde hasar gören mezarlıktaki camide bayram namazı kılan cemaat, okunan hutbe ve yapılan dua sonrası birbirleriyle bayramlaştı.

Depremzedeler bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti

Mezarlıklara giden çok sayıda kişi yakınlarının kabrini ziyaret etti. Aileler uzun süre mezarlıklarda gözyaşı döktü.

Depremzedeler bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti

Depremde kaybettikleri yakınları için dua edenler, bu acının tarifinin olmadığını ve ancak yaşayanların anlayabileceğini söyleyip, ağladı.

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Depremzedeler bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti

Bazı kişiler vefat eden yakınlarının mezarına şeker, bazısı ise yakınının kıyafetini koydu.

Depremzedeler bayram namazı sonrası yakınlarının mezarlarını ziyaret etti

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#Deprem#Depremzede#Kurban Bayramı

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