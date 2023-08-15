Depremzede ‘izci’lerden teşekkür tohumu

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Türkiye İzcilik Federasyonu, deprem bölgesindeki 11 ilden 1200 depremzede çocuğu, İstanbul Beykoz’daki kamp alanında ağırlıyor. ‘Asrın Dayanışması Yaz İzci Kampı’na katılan çocuklara izcilik eğitimi veriliyor. Temmuz ayının son haftası başlayan ve 20 Ağustos günü sona erecek olan kampta, depremzede çocuklar federasyona bağlı liderler eşliğinde doğa etkinlikleri ve sporları ile temel izcilik eğitimi alıyor. Her sabah 07.30’da uyanan izciler, 08.00’e kadar kişisel bakımlarını, 10.00’a kadar kahvaltılarını yapıyor. Ardından bayrak töreni düzenleniyor ve yüzme, okçuluk, yürüyüş gibi etkinlikler ile akşam geç saatlere kadar eğitici faaliyetlere katılıyorlar.





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81 İLE GÖNDERİLECEK

Kampta “Tohumdan Fidana: 81 İlde 81 Bin Tohum Topu”projesi de yürütülüyor. Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, kamp alanında çocukları ziyaret sırasında projeyi şöyle anlattı: “İzcilerin bir üst aşamaya geçmesi için 5, liderlerin bir kursa gidebilmesi için her sene 15 fidan dikmesi gerekir. İzcilik, iz süren değil iz bırakan demektir ama iz bırakmak için de iz sürmek gerekir. En zor ama en kalıcı iz ise insan yetiştirmektir. Burada çocuklarla izcilik eğitimi dışında iz bırakmak için tohum topları hazırlıyoruz. Depremde kaybettiğimiz insanların kabirlerinin başına tohum toplarıyla selvi dikeceğiz. Ayrıca 81 ilin tamamına deprem yardımlarına teşekkür için biner adet tohum topları göndereceğiz. Bu toplar dikim yapmanın zor olduğu alanların ağaçlandırılmasını sağlayacak.”





TABİAT İYİLEŞTİRİR

Subaşı, kampla ilgili de şunları ifade etti: “Toplam bin 200 depremzede yavrumuzu farklı haftalarda gruplar halinde İstanbul Beykoz’daki kamp alanında ağırlıyoruz. Onları hayat boyu devam edecek bir eğitim sistemi olan izciliğe dahil etmeyi amaçladık. Tabiat başlı başına tedavi edicidir. deprem bölgesindeki atmosferden, enkazlardan çıkıp gelen çocuklarımızın doğa içinde nefes almalarını, burada diğer arkadaşlarıyla kaynaşmalarını, memleketlerine bir hayat sevinciyle dönmelerini sağlamaya çalışıyoruz, yani bir nevi ruhlarına pansuman yapıyoruz. Pek çoğunun ‘İzciliğe devam edeceğim’ dediğini duydum.