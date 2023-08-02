Depremzede Duru’dan üst üste altın madalya

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Kız öğrencilerin bilişime olan ilgilerini artırmak amacıyla 2021'de düzenlenmeye başlayan olimpiyat, bu yıl İsveç'in Lund kentinde, 15-21 Temmuz tarihlerinde düzenlendi. 52 ülkeden 189 öğrencinin katıldığı oyunlarda Türkiye'yi temsil eden öğrencilerden Duru Özer, geçen yılki başarısını tekrarlayarak altın madalya kazandı. Hem ülkesini hem ailesini hem de okulunu gururlandıran Duru, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) bünyesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Türkiye'yi uluslararası arenada temsil etmek için yetiştirilen genç biliminsanları arasında yer alıyor.

Depremin ardından anneannesinin yanına İzmir'e yerleşen Duru, "Çok zor günler yaşadık. Birçok insanı kaybettik. Hepimiz başka kentlere, okullara dağıldık. Zor günlerdi, olimpiyatlara hazırlanmam da güç oldu. Bilgisayar mühendisliği okumak istiyorum. Bilgisayar Olimpiyatları başta olmak üzere her alanda kızların desteklenmesi çok önemli" dedi.