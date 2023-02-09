Depremlerin yıktığı Nurdağı ve İslahiye’de durum şok edici: Binalar kum gibi birbirine karışmış

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Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçeleri, kozmik afetten en çok etkilenen bölgelerin başında geliyor. Sadece ilçe merkezleri değil, bağlı civar köylerde de sarsıntının yarattığı tahribatın etkilerini görmek mümkün. Örneğin çok sayıda köy evinin yıkıldığı Gözlühöyük köyünde caminin kubbeleri bile yerde yuvarlanıp ters dönmüş.

CAMİNİN KUBBELERİ TERS DÖNDÜ

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Bölgede Türkiye’nin en büyüğü, Avrupa’nın ikinci büyüğü olan Atatürk Viyadüğü var. Nurdağı’nın girişindeki köprü tamamen çöktü, viyadükte de hasar oluştu. İletişim Başkanlığı görevlisi Yavuz Maraş Gaziantep merkeze arka yollardan gelmek zorunda kaldıklarını anlatıyor.

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Bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da ziyaret etmesinin planlandığı kentin bu ilçelerinde hemen herkesin ya bir akrabası ya bir tanıdığı yaşıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kendisi de İslahiyeli olan ulaşım koordinasyon müdürü Hakan Yılmaz felaketin boyutunun bu kadar büyümesinin nedeninin bölgede zayıf temellerle inşaat yapılması olduğunu söylüyor.

ÇADIRLAR KURULDU

Afet şehirleri çeşitli bakanların sorumluluklarına dağıtılmış durumda. Gaziantep’in avantajı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un sorumluluğunda olması. Bakan Kurum afet koordinasyonunu daha ilk günden kentin bu bölgesine taşıdı.

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Mehmetçik, İslahiye’de depremzedelere el uzattı. Askerler vatandaşlara yiyecek, giyecek ve su dağıtımı yapıyor.

Bakanlıktan aldığımız son bilgilere göre, şu anda ilçenin merkezindeki Fatih Caddesi’nin girişindeki açık alana AFAD çadırları kurulmuş halde ve yemek dağıtımına başlandı. Kızılay bunun için üç mobil mutfak kurdu. Çünkü hayatta kalanların en önemli sorunu yiyecek bulmaktı ve her iki ilçede de yağmalar başlamıştı. Yine bakanlıktan alınan bilgilere göre iletişim probleminin çözülmesi için mobil vericiler konuşlandırılmış durumda. İl genelinde 1646’sı arama kurtarma görevlisi olmak üzere 12 bin personel görev yapıyor. Arama kurtarma görevlilerinden 570’i Nurdağı’nda, 780’i İslahiye’de. Elektrik kesintisinden dolayı her iki ilçeye de su verilemiyor. Ancak 25 jeneratör temin edildi.

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BÜŞRA ÖĞRETMEN YÜREK DAĞLADI

İslahiye’de yıkılan Serap Apartmanı’nın enkazında, 25 yaşındaki İngilizce öğretmeni Büşra Bilginer’in cansız bedenine ulaşıldı. Büşra Öğretmen’in acı haberi, Aydın’daki ailesini yıktı. 2019 yılında Akdeniz Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2020’de İslahiye’deki 13 Kasım İlkokulu’na atanan Büşra Bilginer, ara tatil sonrası okuluna gideceği ilk günün sabahında yakalandı büyük depreme. Ailesi 2 gündür kendisinden haber alamıyordu. Kara haber maalesef dün Aydın’a ulaştı. (DHA)

GAZİANTEP HAVA DURUMU

EN DÜŞÜK -4 EN YÜKSEK 4: HAFİF KAR YAĞIŞLI

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Gaziantep’te hava cuma parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı. Bu gece en düşük sıcaklık -4, yarın en yüksek sıcaklık 4 derece olacak.

50 SAAT SONRA MUCİZE: DURU YENİDEN DOĞDU

Gaziantep’te Şehitkamil ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi’nde arama kurtarma çalışması yapan İHH ekibi, depremden yaklaşık 50 saat sonra 4 aylık Duru bebek sağ çıkarıldı. Ekipler, bebeğin anne ve babasına ulaşmak için enkaz altında çalışmalarını sürdürüyor.

Levent KULU, Savaş ÖZBEY GAZİANTEP’TeN BİLDİRİYOR

Batman Belediyesi itfaiye ekipleri de İslahiye Hacı Ali Öztürk Mahallesi’nde bir binanın enkazından 38 yaşındaki Tülin Karakaya’yı 55’inci saatte sağ olarak çıkardı. (Bayram AYHAN/DHA-İHA)

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DEPREMDEN SONRA İSLAHİYE

UYDUDAN YIKIMIN ŞİDDETİ

ABD merkezli uzay teknolojileri şirketi Maxar, depremin büyük bir yıkıma sebep olduğu Gaziantep’in İslahiye ilçesinin deprem öncesi ve sonrası uydudan çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

DEPREMDEN ÖNCE İSLAHİYE

Görüntülerde depremin verdiği hasar gözler önüne serilirken, çoğu binanın enkaza döndüğü net bir şekilde görüldü. Şirketten yapılan açıklamada, bölgeye dair uydu görüntülerinin internet sitelerinde kamuoyuyla açık veri başlığı altında paylaşıldığı belirtilirken hava koşullarının izin verdiği ölçüde diğer yerleşim merkezlerindeki yıkıma dair de benzer bilgilendirmelerin süreceği kaydedildi.