Depremin 43. günü... Otistik çocuklar için kaldılar

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ÖZEL Eğitim ve Rehabilitasyon Öğretmeni Fatma Rabia Derebent (31) ve Fizyoterapist Ferhat Özarslan (29), depremzede iki yakın arkadaş... İkisinin de aileleri, depremin ardından başka şehirlere gitmiş. Ancak ikili, otistik çocuklar için kentte kalmış. Derebent ve Özarslan, otistik ve engelli çocuklara gönüllü olarak eğitim veriyor. TODEV (Türkiye Otistiklere Destek ve Eğitim Vakfı) tarafından tahsis edilen konteynerde gündüz çocuklarla birebir seans yapıyorlar. Akşam da aynı konteynerde oyuncakları kenara çekip uyuyorlar. Kısacası özel çocuklar için 7/24 konteynerde yaşıyorlar...
Seda Türkoğlu ve Levent Kulu Kahramanmaraş'tan bildiriyor...
YERLERİNDE DURAMIYORLARDI
Travma davranışları sergiliyorlardı. Otizmli öğrencilerimiz yerinde duramıyordu. Normalde rehabilitasyona gelen çocuklar haftada iki gün ders alır. Ama otizmli çocuklarımızın durumu kötüleşmesin diye bunu sıklaştırdık. 12 öğrencimiz var. Sabah 9 ile akşam 6 arası çalışıyoruz. Stres seviyeleri azaldıkça ve ortama alıştıkça huzursuzlukları azaldı. Onları başkalarına da bırakıp gidemeyiz, çünkü farklı öğretmen görünce de strese giriyorlar.”
AİLELER ÇARESİZ
Şu süreçte özel gereksinimli bireylerin annesi-babası ya da kardeşi olmak da çok zor” diyen Rabia Derebent, bir velinin çaresizliğini şöyle anlatıyor: “otistik çocuklar çadırda ya da kalabalık ortamda, alışmadıkları yerlerde bulunduklarında huzursuzlaşıyorlar. Böyle olunca çevredekilere zarar verme eğilimleri oluyor. Onlar ve aileleri için ayrı bir alan gerekiyor. Bir öğrencimin babası, bana ‘Çocuğumu yatılı alabilir misiniz?’ diye sordu. Düşünün çaresizliği.