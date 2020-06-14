Depremi önceden bildiği iddia edilmişti... Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama

Prof. Dr. Naci Görür'ün açıklamaları şöyle;

"10 ev yıkılması bile bu az şey değil. Bu daha da artabiliri umarım artmaz. Bu yapı stoğu kırsal kesimde maalesef deprem güvenli değil. Kuzey Anadolu fayı ile Doğu Anadolu fayı ile kesim noktası olan Karlıova'ya yakın ancak Kuzey Anadolu fayı üzerinde.

Bu depremin iki önemi var. Elazığ depremi olduğu zaman ben Karlıova Bingöl arasında dikkt etmek lazım dedim. Stres transferi hesabıyla hem Karlıova Bingöl arasına hem de Çelikhan Erkenek Malatya tarafına dikkat etmek lazım, genellikle faylar enerjiyi transfer ederler.



Şimdi deprem oldu ama bu bizim kast ettiğimiz kol üzerinde değil. Yani bu deprem Karlıova'da olmasına rağmen Karlıoava ile Bingöl arasındaki Doğu Anadolu fayının enerjisini boşaltan bir deprem değil.

Karlıova - Bingöl arasında ve Doğu Anadolu fayı üzerinde deprem beklentimiz halen sürüyor, daha da büyük bir deprem beklentimiz. Çünkü burada en son deprem 1866'dır ve 7.2'dir.

Bu deprem ise Kuzey Anadolu üzerindedir. Bu depremin ikinci önemi de Erzincan ile Karlıova arasında bir deprem bekliyoruz, daha büyük bir deprem bekliyoruz. İşte bu deprem bu fay yakınında oldu. Dolayısıyla bu bizim Erzincan ile Karlıova arasında beklediğimiz Yedisu fayında da bir hareketlenme olabilir.

Bu depreme dikkat etmek lazım. Bu faylar birbirleriyle etkileşiyorlar. Dolayısıyla bir Karlıova Bingöl arasında da bir deprem bekliyoruz. Bu açıdan önem kazanıyor, bu uyarıyı da yapmış olayım."