Son dakika haberi: Bingöl'de 5.7 büyüklüğünde deprem! Erzurum, Muş ve Erzincan'dan da hissedildi...

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Son dakika haberi... Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 17:24'te merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Kandilli Rasathanesi de depremin büyüklüğünün 5.8 olduğunu, derinliğinin ise 5 km olduğunu belirtti.

Saat 18.09'da yine merkez üssü Karlıova olan 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

BAKAN SOYLU: BİR GÜVENLİK KORUCUSU GÖÇÜK ALTINDA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, depremle ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Bingöl-Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğünde depremde Valimizden aldığımız ilk bilgiye göre Karlıova-Kaynarpınar Jandarma Karakol Komutanlığı nöbet kulesi yıkılmış, 1 Güvenlik Korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır. Köylerimizde tarama devam etmektedir.''

BAKAN KURUM: EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, depremle ilgili ''Ekiplerimiz bölgeye sevk edildi, süreci yakından takip ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakan Kurum, "Bingöl Karlıova'da meydana gelen ve çevre illerimizden hissedilen deprem nedeniyle tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimiz inceleme yapmak üzere bölgeye sevk edilmiştir. Süreci yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

BİNGÖL VALİSİ: YIKILAN EVLER VAR

Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Depremde bir karakolumuzun gözetleme kulesi yıkıldı, 3 kişi yaralı. Bölgede ölü bilgisi yok şu anda" dedi.

Ekinci son açıklamasında ''Yedisu ilçesinin Elmalı ve Dinarbey köylerinde 10 evimizde çökme var. Çok şükür şu ana kadar can kaybı haberi almadık" ifadelerine yer verdi.

BİNGÖL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Bingöl Valiliği'nden depremle ilgili yapılan açıklamada ''Bugün saat 17.24’te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan kaynarpınar Köyünde 5.7 şiddetinde deprem meydana geldi. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralandı. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir'' denildi.

MUHTAR: KÖYDE TAŞ DUVARLI EVLER YIKILDI

Kaynarpınar Köyü muhtarı Özbek Abaylı, köyde taş duvarlı evlerin yıkıldığını söyledi. Abaylı, ''Herhangi bir yaralı ölü yok. 13 mezra var buradan ben mezralardan şu an için haber alamıyorum ancak 4 duvarlı evler komple yıkılmış. Taş duvarlı evler hepsi yıkıldı köyümüzde. 1 kişi yaralı var. 13 mezra ile birlikte 301 hanelik. Taş duvarlı evlerde hepsi yıkıldı. Şu anda herkes dışarıda yağmur da yağıyor elimizden hiçbir şey gelmiyor. Artçı depremlerle de hasar alan evler çöküyor.'' dedi.

ERZURUM'DA DA HİSSEDİLDİ... VALİ'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Erzurum Valisi Okay Memiş, "Deprem Erzurum'da da hissedildi. Erzurum'da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz. Öncelikli kendi mülki hudutlarımızdaki yerleşim yerlerine müdahale edeceğiz. Eğer sorun yoksa hemen Karlıova'ya buradan ekipleri sevk edeceğiz" diye konuştu.

Vali Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bütün ekipleri Karlıova sınırına yönlendirdiklerini söyledi.

Köy muhtarlarıyla sık sık telefon görüşmesi halinde olduklarını ifade eden Memiş, şöyle konuştu:

"Birkaç köyde 'ev çöktü' diye ihbar geldi ama bunlar içinde yaşam olmayan metruk evler. Oralara da arkadaşlarımız bakıyor. Bütün arkadaşlarımız jandarma, AFAD, 112 ekiplerimiz müdahale ediyor. İhtiyaç halinde ben de Çat ilçesine geçeceğim. Gerekirse Karlıova'ya da takviye yapacağız. Deprem Erzurum’da da hissedildi. Erzurum’da şimdilik bir olumsuzluk gözükmüyor. İlerleyen saatlerde yine değerlendireceğiz. Öncelikli kendi mülki hudutlarımızdaki yerleşim yerlerine müdahale edeceğiz. Eğer sorun yoksa hemen Karlıova'ya buradan ekipleri sevk edeceğiz."

DİYARBAKIRLILAR SOKAKTA

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki deprem, Diyarbakır'da da hissedildi. Deprem anında ev ve iş yerlerinde olanlar panik halde dışarı çıktı. Kentte halkın olası artçı depremlere karşı sokak ve caddelerdeki bekleyişi sürüyor. Depreme evinde yakalanan vatandaşlardan Serhat Özdemir, "6'ıncı kattaydım. Paniklediğimden dolayı maskemi bile almadan kendimi dışarıya attım" dedi.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan veriler çerçevesinde depremin meydana geldiği merkez;