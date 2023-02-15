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Depremdeki can pazarı kamerada! Çocuğunu kucaklayıp dışarı kaçtı

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#Kahramanmaraş#Deprem#Gaziantep
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 10:03

Kahramanmaraş merkezli depremler asrın felaketi olarak tarihe geçti. Binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz depremin yaşandığı anlara ait görüntüler facianın boyutunu gözler önüne seriyor. Gaziantep'te bir apartmanın güvenlik kamerasının kaydettiği deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

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Gaziantep Şahinbey'de deprem sırasında yaşananlar bir apartmanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde deprem sırasında binadan koşarak çıkan 3 çocuk, kucaklarında çocuklarıyla koşan babalar görülüyor.

Depremdeki can pazarı kamerada Çocuğunu kucaklayıp dışarı kaçtı

"2 DAKİKA SÜRDÜ, ÇOK AĞIRDI"

Apartman sakinlerinden Can Düzgün ve babasının ise yalın ayak dışarı çıktıktan sonra, tekrar apartman girişine geçtiği de görüntülere yansıdı.

Depremdeki can pazarı kamerada Çocuğunu kucaklayıp dışarı kaçtı

Can Düzgün yaşadıklarını şöyle anlattı; "Gece saat 04.17 sularıydı. Beni babam uyandırdı. Önce direkt bahçeye koştuk. Binaların ortasında kaldığımız için, daha orta bir yerde beklemeye başladık.

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Depremdeki can pazarı kamerada Çocuğunu kucaklayıp dışarı kaçtı

Yukarıdan parçalar düşünce, bu kez yeniden kapı altına sığındık. deprem 2 dakika sürdü, çok ağırdı. Apartmanların üzerine sanki biri metalle vuruyordu. Deprem yavaşlayınca üzerimizi giymeye çalıştık, yalın ayak kaçtık" dedi.

Depremdeki can pazarı kamerada Çocuğunu kucaklayıp dışarı kaçtı

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#Kahramanmaraş#Deprem#Gaziantep

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