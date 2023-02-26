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Depremde yarılma ve çökme olan kara yolu onarılıyor; çalışmalar dronla görüntülendi

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#Deprem#Hatay#Afad
Depremde yarılma ve çökme olan kara yolu onarılıyor; çalışmalar dronla görüntülendi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 26, 2023 13:39

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından yarılıp, bazı bölümlerinde çökmeler oluşan Antakya-Demirköprü-Reyhanlı kara yolunda onarım çalışmaları başladı. DHA ekibi, çalışmaları dron ile havadan görüntüledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da binaların yanı sıra birçok kara yolu da hasar gördü. Antakya-Demirköprü-Reyhanlı kara yolu da depremlerde yarıldı; bazı bölümlerinde çökmeler oldu. Reyhanlı'ya geliş-gidişin tek şeritten sağlandığı yolda, onarım çalışmalarına başlandı. Trabzon'dan gelen Devlet Su İşleri (DSİ) Müdürlüğü ekipleri, çalışmalara başladı. DHA ekibi, çalışmaları dron ile havadan görüntüledi.

Depremde yarılma ve çökme olan kara yolu onarılıyor; çalışmalar dronla görüntülendi

'ESKİ HALİNE GETİRECEĞİZ'

Trabzon DSİ personeli Serdar Kaşıkçı, "Herkes üzerine düşen görevi yapıyor. Bize de bu yol düştü. Çok kötü durumda. Onarımına başladık. 1 ay içinde yolu, eski haline getireceğiz. Tabii, olan canlarımıza oldu. Yol, bina tekrar yerine gelir. Her şey düzelecek. Biz de bunun için üzerimize düşen görevi yapmaya devam edeceğiz" dedi. Trabzon DSİ personeli Ekrem Yazıcı ise "Buradaki acıları, yaraları sarmanın derdindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi yolumuz göçmüş. Servis yolu bağlandı. Biz de buradaki onarımı yapıyoruz. Kısa süre içinde ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Millet ve ülke olarak elimizden geleni yapıp, daha çok çalışacağız" diye konuştu.

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#Deprem#Hatay#Afad

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