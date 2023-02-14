Depremde yaralanan Elif, annesini bir hafta sonra buldu

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu kentlerden Adıyaman'da Sekman ailesi, 1'inci katta oturdukları 4 katlı binanın yıkılmasıyla enkaz altında kaldı. Elif Gülcün Sekman, depremin ilk günü AFAD ekipleri tarafından enkazdan yaralı çıkarıldı. Elif, Adıyaman'daki ilk tedavisinin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Sağ bacağında ezilmeler bulunan Elif, ortopedi bölümünde tedaviye alındı. Ameliyat olması gereken Elif, annesi olmadan ameliyata girmek istemediğini söyledi. Hemşire Ayşe Gülkan'ın annesini bulacakları sözünü vermesiyle ikna olan Elif'in ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi. Hastanede tedavisi süren Elif, annesinin de enkazdan yaralı çıkarıldığını ve İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'nde tedavi altına alındığını depremden bir hafta sonra öğrendi. Elif, annesi Elif Sekman ile telefonda görüntülü görüştürüldü. Birbirlerine sağlık durumlarını soran anne ve kızı büyük sevinç yaşadı.

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Elif Gülcan Sekman, deprem anında çok korktuğunu; ama şu anda annesini bulduğu için çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Hemşire ablaya 'annemi bulun' diyordum. Ağrım yok, çok iyiyim şu anda. Deprem anında çok korktum. Annemle şu an ilk kez telefonda görüştüm. Annemi bir hafta sonra ilk kez gördüğüm için de çok mutluyum. Oradaki insanlar kendilerini bırakmasınlar" dedi.

'AMELİYATA İKNA OLMASI İÇİN ANNESİNİ BULMA SÖZÜ VERDİM'

Hemşire Ayşe Gülkan, "Ameliyatına ikna sürecinde aileden herhangi bir kişi yoktu. Ameliyata da beraber gittik. Gitmeden önce ona bir sözüm vardı; annesini bir şekilde bulacaktık. Elif bu konuda bana çok yardımcı oldu; çünkü ben teknolojiye o kadar alışık değilim. Elif, sosyal medyadan tanıdıklarına yazdı. Bunun sonucunda da aileden kuzeni bize ulaştı. Durumlarını onlardan öğrendik. Elif’in annesi şu anda İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yatıyor. O da ortopedi bölümünde tedavi görüyor. Yine onda da ezilmeler mevcut olduğunu öğrendik. İnşallah anne ve kızını bir araya getireceğiz ve Elif’i annesine teslim edeceğiz" diye konuştu.

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'İYİLEŞME HIZI ÇOK İYİ'

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Servisi İdari Eğitim Sorumlusu Doç. Dr. Güzelali Özdemir, Elif'in sağlık durumunun iyiye gittiğini anlatarak, "deprem yaralanmalarında hastaların en büyük sıkıntısı ve en çok hasta kaybetmemize sebep olan şey ezilme yaralanması. Ezilme yaralanmasında hem hastaların gövdeleri, kolları, bacakları sıkışabiliyor, hem de buna ait yıkım ürünleri hastanın ekstra problemlerine yol açıyor. Mesela böbreklerinde, kalplerinde birçok organlarında probleme yol açabiliyor. Bunu önlemek için de birçok tedbir alınıyor. Hastanın erken dönemde sıvı replasmanlarıyla organların desteklenmesi gerekiyor. Hastamızın da ilk etapta ezilmeden dolayı yaralanmış olan sağ bacağına olay yerinde ilk müdahale yapılmıştı. Bize geldikten sonra da bunun devam ettirici tedavilerini uyguladık. Bacaktaki yaraya yönelik destek işlemlerimiz yapıldı. Gün ve gün toparladı. Küçük olduğu için de iyileşme hızı çok iyi. Şu anda büyük oranda riskleri atlattı" dedi.