Depremde can kaybı 50 bin 500

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş Afet Koordinasyon Merkezi’nde deprem sonrası çalışmalarla ilgili şu bilgileri verdi:

1.7 MİLYON KİŞİYE 10’AR BİN LİRA

* “Az, orta ve ağır hasarlı, yıkılmış hane sahiplerine 10 bin lira verilecekti. Toplam 1 milyon 747 bin 39 hane tespit edildi. Bunun 1 milyon 719 bin 898’ine 10 bin lira nakitleri ödenmiş oldu. * 431 bin 138 hane sahibine şu ana kadar 15 bin liralık nakit taşınma yardımı gönderildi.

* Ailesinden hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kardeşine kadar yapılacak ödemeler ile ilgili değerlendirmeler yapıldı. Toplam 50 bin 500 vatandaşımız hayatını kaybetti. 1020 civarında ise kimliksiz var ve onlarla ilgili Adli Tıp, savcılık ve kriminal nezdinde incelemelerimiz devam ediyor.

* 11 bölge için toplam 57 bin 29 acil yıkılacak ve yıkık bina söz konusu idi. Şu ana kadar 40 bin 963’ü kaldırıldı. Yüzde 72 oranına geldi.

Haberin Devamı

KİRA YARDIMLARI HAFTAYA BAŞLIYOR

* Kira ödemeleri önümüzdeki hafta başlayacak. Burada da konteynerde kalanlar kira ödemelerinden yararlanamayacaklar. Diğerleri yararlanabilecekler.

* Yaklaşık 222 çadır kentimiz var. 727 bin üzerinde çadırda vatandaşımız kalmaktadır.

66 bin konteyner de bitirilmiştir.

* 2 milyon kişiye her akşam iftar veriliyor ve yaklaşık 1.5 milyon ekmek üretiliyor bu bölgede. 3 milyona kadar bağışlar ve gıda kolisi dağıtıldı.

* 20 bin taşınabilir tuvalet var. Konteyner kentler dışındaki tuvaletler hariç 5 bin 500 çamaşır makinesi, 258 kurutma makinesi ihtiyaç olan alanlarda mevcut.

NEREDE OY VERECEKLER

Bakan Soylu, 14 Mayıs seçimlerinin deprem bölgesinde nasıl yapılacağına ilişkin de şunları söyledi: “14 Mayıs’ta seçim olacak. Depremin ilk günlerinde yapılan tespitler, çadırda oy kullanılabileceği konusundaydı ama bugün önümüzü biraz daha rahat görebiliyoruz. Çadırda yapmanın riskleri olabileceğini değerlendirdik; hem Yüksek Seçim Kurulumuzla hem Adalet Bakanlığımızla hem de burada bulunan arkadaşlarımızla değerlendirdik. Kötü niyetli birtakım işlemlerle karşı karşıya kalabiliriz. Onun için hafif çelikten prefabrik yapabilme kabiliyetimiz ve imkânımız var, konteyner imkânımız var, ofis konteyner şeklinde bunları yaparak deprem bölgesinde seçimin güvenliği konusunda hep birlikte buna ait adımlarımızı atacağız. Seçim okullarımızın bahçelerinde, diğer seçim bölgelerinde olduğu gibi gerçekleştirilebilecektir.”