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Depremde ağır yara almıştı! Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı

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#Sivas#Deprem#Gürün
Oluşturulma Tarihi: Şubat 17, 2023 10:01

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin etkilediği yerlerden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı. İlçede köylerle birlikte 147 hasarlı bina tespit edildi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin etkilediği yerleşim yerlerinden biri olan Sivas'ın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı.

Depremde ağır yara almıştı Sivasın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı

CAN KAYBI VE YARALANMA YOK

Yapılan incelemelerde bina yıkımı görülmeyen ilçede, köylerle birlikte 147 yapıda ağır hasar oluştuğu belirtildi. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı ilçede hasarlı binalarda kalanların barınması için eski cezaevi alanına 70 adet konteyner yerleştirilmesi kararlaştırıldı.

Depremde ağır yara almıştı Sivasın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı

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Hasar tespit edilen binaların da kontrollü olarak yıkılacağı öğrenildi. Dün ilçeye giden AK Parti Grup Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, beraberinde Sivas Milletvekili Semiha Ekinci ve ilçe yöneticileri ile hasarlı binaları inceleyerek bilgi aldı.

Depremde ağır yara almıştı Sivasın Gürün ilçesi de afet bölgesi kapsamına alındı

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#Sivas#Deprem#Gürün

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